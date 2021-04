El domingo promete buenas emociones: así jugarán los futbolistas de Selección Colombia

Este domingo, un total de 10 futbolistas, con proceso de Selección Colombia buscarán minutos en cada uno de sus equipos en el fútbol internacional y uno en la Liga colombiana .

Por parte de los defensas, tres de ellos tendrían acción en dos finales. Dávinson Sánchez, con Tottenham en la definición de la Capital One inglesa. Daniel Muñoz y Jhon Lucumí, con Genk, en el crucial juego de la Copa de Bélgica.

Referentes como Juan Guillermo Cuadrado, con Juventus, Duván Zapata y Luis Muriel, con Atalanta, jugarán en la Liga de Italia, buenos compromisos.

Así jugarán los futbolistas de Selección Colombia este domingo 25 de abril.

ARQUEROS

Álvaro Montero : Tolima vs Cali – domingo 25 de abril (5:40 p.m.), Liga Colombiana. Televisión cerrada.

DEFENSAS

Daniel Muñoz : Standard Lieja vs Genk – domingo 25 de abril (1:45 p.m.), Copa de Bélgica. ESPN Play.

Dávinson Sánchez : Manchester City vs Tottenham – domingo 25 de abril (10:30 a.m.), final Capital One de Inglaterra. ESPN.

Jeison Murillo : Celta de Vigo vs Osasuna – domingo 25 de abril (11:30 a.m.), Liga de España. ESPN 3.

Jhon Jáner Lucumí: Standard Lieja vs Genk – domingo 25 de abril (1:45 p.m.), Copa de Bélgica. ESPN Play.

MEDIOCAMPISTA

Juan Guillermo Cuadrado : Fiorentina vs Juventus – domingo 25 de abril (8:00 a.m.), Liga de Italia. ESPN 3.

DELANTEROS

Duván Zapata : Atalanta vs Bolonia – domingo 25 de abril (1:45 p.m.), Liga de Italia. ESPN 3.

Luis Fernando Muriel : Atalanta vs Bolonia – domingo 25 de abril (1:45 p.m.), Liga de Italia. ESPN 3.

Alfredo Morelos : Rangers vs St. Johnstone – domingo 25 de abril (12:30 p.m.), Liga de Escocia.

Luis Javier Suárez : Sevilla vs Granada – domingo 25 de abril (11:30 a.m.), Liga de España. Directv 610.