El drama de 20 colombianos en Nicaragua: “Hasta el 30 de abril hay estadía, después nos quedamos en la calle”

Con techo y comida únicamente hasta fin de mes, los ‘cafeteros’ varados en el país centroamericano le piden al gobierno colaboración para un vuelo humanitario. Según ellos, no han escuchado "ni al cónsul".

El profesor Jairo Alexander Basabe, entrenador del Club Deportivo Masaya, del campeonato de ascenso, junto a 19 jugadores colombianos que disputan los campeonatos de primera y segunda división del fútbol nicaragüense, se encuentran varados hace más de un mes.

GolCaracol.com se contactó con el director técnico para conocer la situación que viven él y la casi veintena de futbolistas nacionales en Nicaragua. Hasta el momento, tienen techo y comida, pero a partir del 30 de abril la situación cambia.

¿Cuántos colombianos hay reunidos?

“En total logré juntar a 19 muchachos, logré contactarlos porque estamos varados acá y como colombianos tenemos que unirnos. Nosotros aquí nos hemos cuidado en la cuarentena, ninguno ha salido del lugar donde están alojados. Yo estoy en la misma situación, cuidándonos. Afortunadamente todos estamos bien de salud”.

¿Qué ocurrió con su vuelo de vuelta?

“Hace más de un mes por ‘Blu Radio’ y por ‘Gol Caracol’ nos hicieron una entrevista porque no alcanzamos a regresar a Colombia, cuando íbamos a regresar nos cancelaron los vuelos. Querían que compráramos nuevo tiquete, nosotros ya teniendo el tiquete de vuelta. Nos cancelaron el vuelo y uno llamaba a la aerolínea y nos estaban vendiendo un tiquete en el mismo vuelo, pero por 4 millones de pesos. Lo que hizo la aerolínea fue revenderlos”.

¿Los clubes los han ayudado?

“Nos tocó quedarnos acá, pero los clubes nos han colaborado, hemos tenido comida y estadía. Pero hace más de un mes se paró todo. Más allá del 30 de abril no nos van a poder seguir brindando la comida y la estadía porque los clubes viven de las entradas y con el torneo parado es muy difícil; entonces vamos a quedar prácticamente en la calle”.

¿Después del 30 qué pasa?

"Hasta el 30 de abril tenemos comida y estadía, de ahí para allá no tenemos absolutamente nada, nos vamos a quedar en la calle y eso es lo que nos preocupa. Queremos que esto llegue a oídos del presidente para que nos pueda colaborar con el vuelo humanitario para poder devolvernos al país. Me preocupan mucho los muchachos, nos logramos unir todos como colombianos porque tenemos que ayudarnos, darnos la mano. Pero a partir del 30 la situación se pone preocupante".

¿Qué les han dicho en el consulado?

"Hemos escuchado lo de los vuelos humanitarios, ya fui al consulado de Colombia. Carlos, el cónsul, muy amablemente ha estado pendiente de nosotros, pero él está en la misma situación. Por más de que él sea cónsul no le han prestado atención en Colombia. Incluso él quiere regresar al país porque tiene la familia allá, pero no ha podido conseguir nada de los vuelos humanitarios. Todos los días estoy en contacto con el cónsul, y él está en la misma situación de nosotros, no le dicen nada. Yo creo que incluso él se anima a irse en el vuelo humanitario. Además, él también me dijo que también habían llegado al consulado unos 15 turistas que habían quedado varados".