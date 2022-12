El drama de Fredy Montero: "Esperamos encontrar en el cielo este hijo, que es un ángel más"

El delantero colombiano del Sporting de Portugal se refirió en redes sociales a la pérdida de su tercer hijo y les agradeció a todas las personas que estuvieron pendientes del estado de salud de su esposa.

Fredy Montero, delantero colombiano del Sporting de Portugal, se refirió en sus redes sociales al difícil momento que vivieron con su esposa, Alexis Montero, por la pérdida de su tercer hijo, y reveló que este será su último año en Portugal.

“Sin entrar en muchos detalles sobre el embarazo de mi esposa y cuando todo parecía estar funcionando bien, tuvimos la infeliz noticia de que nos encontrábamos con un embarazo ectópico, resultando en una cirugía de emergencia, donde el embarazo fue interrumpido”, escribió el colombiano en Instagram.

“Junto con mi esposa, tuvimos la ilusión de que nuestro tercer hijo naciera en Portugal, así como nuestras hijas Vivienne y Ruby nacieron en 2013 y 2015. No quiero aun así perder la oportunidad de agradecer a Dios por la protección de mi mujer durante aquellos días de muchos dolores, que terminó en cirugía. Aunque no es una situación fácil, respetamos su voluntad y aceptamos lo que hoy podría ser y no lo es. Esperamos un día encontrar en el cielo este hijo, que es hoy un ángel más”, agregó el jugador, que pasó por el Deportivo Cali y el Huila, en Colombia.

Por último, Montero les agradeció a todas las personas que estuvieron pendientes del estado de salud de su esposa y reveló que éste será su último año en el fútbol de Portugal.

“Doy las gracias a los médicos y enfermeras del Hospital da Luz, de Lisboa, por la atención prestada a mi esposa, agradezco a los entrenadores, jugadores y otros miembros del equipo por su ayuda y comprensión durante esos días de angustia, mis familiares y de todas las personas que han enviado sus oraciones y mensajes de apoyo durante los últimos días. A mi esposa Alexis Montero agradezco por mostrar una vez más lo fuerte que es, yo te amo. Ahora acabo de mirar hacia adelante y quiero aprovechar mi último año en Portugal”, finalizó.

