El drama de un técnico colombiano en Nicaragua, porque no hay precauciones por el coronavirus

Se trata de José Alexander Basave, quien contó su historia desde ese país, donde el fútbol de primera división no se ha suspendido y el Gobierno no ha tomado medidas contra el COVID-19.

En la mayoría de ligas de fútbol del mundo han suspendido los torneos como medida de precaución al brote del nuevo coronavirus. Sin embargo, en Nicaragua, no lo han hecho en su totalidad, y un técnico colombiano relató cómo está la situación en ese país.

José Alexander Basabe charló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y con GolCaracol.com para contar su historia.

El bogotano dirige al equipo Deportivo Masaya, de la Segunda División de Nicaragua, desde enero de 2020, y se mostró preocupado por la poca atención que se le está dando en ese país.

¿Cómo está la situación en Nicaragua?

“En este momento el único torneo que se está jugando es liga primera, acá no se han tomado medidas drásticas. Sin embargo, en la liga segunda, el jueves detuvieron todo, pero acá no tenemos la seguridad, porque todo el mundo está en las calles. Nos preocupa más por el país, porque no están tomando medidas estrictas, las necesarias. Acá todo el mundo anda en la calle, y ya hay casos de coronavirus, el gobierno de Daniel Ortega es como una dictadura, eso preocupa a nuestras familias. Toqué el consulado y no nos pudieron colaborar. Además, las aerolíneas también están abusando, teníamos vuelo el domingo y el viernes lo cancelaron, seguimos insistiendo, pero ahora nos tocaba comprar nuevamente el tiquete y son muy caros”.

¿Hay más colombianos en su equipo?

“En el equipo estamos cuatro, los cuatro extranjeros y mi persona, que son Jonathan Valoyes, Ronald Buitrago; Camilo López y Andrés Lareñejo, esos jugadores los traje yo acá para reforzar el club. Además, yo contacté a otros 15 colombianos más que están en Segunda División”.

¿Ha intentado regresar a Colombia?

“Teníamos vuelo, para el domingo a las 8:00 a.m., nos cancelaron el vuelo, ya nos están cobrando más. Estamos intentando volver, pero todo está cerrado, aunque escuché que había una opción que desde Colombia podían enviar aviones humanitarios, para regresar colombianos, pero acá no nos han dado ninguna solución”.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Nicaragua?

“Hasta el momento van reportados cinco, pero se saben que hay más casos”.

¿No han cerrado las fronteras en Nicaragua?

“No, digamos Costa Rica ya también cerró su frontera, todos lo han hecho menos Nicaragua”.