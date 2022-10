El DT de Leeds y la expulsión de Luis Sinisterra: "La segunda amarilla no es una jugada inteligente"

Luis Sinisterra no tuvo su mejor presentación con el Leeds United este domingo que igualó a cero goles con el Aston Villa en el Elland Road, en compromiso válido por la novena jornada de la Premier League. El oriundo de Santander de Quilichao se fue expulsado de forma 'algo infantil', a los tres minutos de la segunda parte, y dejó a su equipo con diez hombres en cancha.

Y es que el habilidoso delantero delantero venía de marcar tres goles con la Selección Colombia en los duelos de preparación contra Guatemala y México, en la gira por Estados Unidos, pero este día no tuvo la mejor de las suertes. A los 26 minutos recibió su primera tarjeta amarilla por parte del árbitro Attwell por una dura entrada a un rival, y al minuto tres del ST, el futbolista de 23 años recibió la segunda amarilla y luego la roja por obstruir un tiro libre de los del Aston Villa.

Luego del compromiso en el Elland Road, el entrenador del Leeds United, Jesse Marsch, habló de Luis Sinisterra y su expulsión frente a los 'villanos'.

"La segunda amarilla creo que no es una jugada inteligente y mete en problemas a Luis (Sinisterra) y luego nos mete en problemas a nosotros", dijo de entrada el timonel estadounidense en declaraciones que recoge 'Leeds live'.

Cuando fue consultado por la prensa de cómo tratar ese tipo de errores como el cometió Luis Sinisterra este domingo contra Aston Villa, Marsch fue enfático en decir que, como jugador joven, está en la "curva de aprendizaje".

"Ahora me he convertido en un entrenador que entrena a muchos jugadores jóvenes y he entrenado a muchos jugadores jóvenes muy, muy buenos y con mucho talento y los he ayudado en sus vidas y en sus carreras. Tienes que ser paciente y, a veces, comprender que van a cometer errores tontos y, en el proceso, ayudarlos a aprender de esos errores y ayudarlos a comprender que es parte del proceso y tratar de acelerar el proceso y la curva de aprendizaje como tanto como sea posible. Estamos haciendo eso, creo que lo estamos haciendo y me gusta mucho nuestro equipo. Realmente me gusta nuestro grupo, y ciertamente podemos ayudarnos a nosotros mismos manejando las cosas y teniendo más astucia en el campo, sin duda", concluyó.

¿Cómo ha sido la temporada de Luis Sinisterra con el Leeds United?

El extremo ha jugado 228 minutos en la actual campaña de la Premier League y marcado dos goles.