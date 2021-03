El DT de Palmeiras llamó a Miguel Ángel Borja, el goleador le hizo una petición y recibió un “no”

Miguel Ángel Borja aún pertenece al Palmeiras , aunque está en préstamo en el Junior, y de hecho tuvo la opción de volver al equipo brasileño.

Este jueves, el técnico del elenco ‘verdao’, Abel Ferreira, contó los contactos que tuvo con el delantero colombiano.

“Creo que ustedes van a saber esta historia, yo quería ver a Borja en enero, lo invité a estar con nosotros y hablé con él personalmente, me parece que era un jugador importante que podía ayudarnos, sé que había sido criticado por nuestros hinchas y hasta hablé con el director deportivo de Palmeiras”, señaló de entrada.

Sin embargo, todo no llegó a buen puerto ya que “él me dijo que estaba feliz, y le dije que quisiera verlo mientras estamos en un periodo de pausa, y me dijo que le encantaría la oportunidad pero quería jugar la Copa Libertadores. Yo le dije que los jugadores que están conmigo, que trabajaron el año pasado, conquistaron la Libertadores y tú vas a llegar dos o tres días antes, y tengo que inscribirte y dejar uno de los míos por fuera para que juegues, por eso le dije que no. Voy a creer en los que me trajeron acá, incluso que mis otros delanteros se puedan lesionar, pero si yo estoy cenando en mi casa con mi familia y llega alguien a sentarse a comer, será incomodo, él tendría que adaptarse, no tendré a alguien para tener hielo en el equipo”.

A pesar de eso, el entrenador Abel Ferreira no le cerró la puerta a Miguel Ángel Borja para volver al Palmeiras.

“Queríamos que viniera, me parecía interesante el dinero que se invirtió en él, pero por ahora no viene, esta rindiendo bien y esta feliz, veremos en el futuro, esperaremos”, finalizó.