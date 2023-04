El DT del Everton habló claro de las ausencias de Yerry Mina: "Tenemos otros jugadores muy buenos"

Yerry Mina no pasa por un buen momento en su carrera deportiva. El central colombiano, que ha tenido pasajes difíciles en el Everton debido a sus constantes lesiones, ha sido marginado al banco de suplentes en los últimos compromisos de la Premier League.

Si bien antes las ausencias del exjugador de Santa Fe se debían a que no podía actuar por diferentes molestias físicas, una vez se recuperaba el central colombiano era tenido en cuenta para ser titular en la parte defensiva de los 'toffees'. No obstante, eso quedó en el pasado, y con la llegada de Sean Dyche, el oriundo de Guachené no ha podido ver acción en el conjunto inglés.

Así las cosas, en un panorama caldeado que viven los de Merseyside quienes en la recta final se encuentran en los puestos de descenso, el estratega a cargo del Everton respondió por qué no ha contado con el colombiano en los últimos compromisos.

Publicidad

“No se trata solo de individuos. Creo que Yerry Mina es un muy buen jugador, no ha jugado mucho, lo cual es parte de mi pensamiento, tienes que estar en forma y tienes que estar activo. Es un jugador muy bueno, pero tenemos otros jugadores muy buenos aquí”, comentó de entrada Dyche.

Y complementó al respecto, “se trata de tratar de encontrar la combinación correcta, eso es todo. Soy consciente de que ha tenido problemas antes de que yo estuviera aquí y no ha jugado mucho al fútbol esta temporada”.

Cabe resaltar que los 'toffees' han tenido distintos problemas en defensa en los últimos compromisos en los que, de los últimos cuatro partidos disputados, han recibido nueve goles. No obstante, más allá de lo anterior, el timonel inglés no se ha decantado por probar al zaguero colombiano.

Publicidad

Recordemos que desde que Sean Dyche asumió el cargo de entrenador del Everton, ha estado al mando de 13 encuentros, en los cuales más allá de incluir a Mina González entre los convocados, no le ha permitido actuar ni un solo minuto.

La última vez que Yerry Mina vio acción con la camiseta del Everton fue en la derrota 2-0 frente al West Ham, en el que más allá de haber sido el más destacado en la línea defensiva, no le sirvió para mantener o recibir una oportunidad, tras la salida de Frank Lampard.

De este modo, en lo corrido de la temporada el exSanta Fe solo ha podido actuar en cuatro encuentros, tres por la Premier League y uno por la Copa de la Liga de Inglaterra. A pesar de sus pocas acciones logró anotar un gol.

Es así como se habla de una posible salida de Mina González con rumbo a otro club europeo y se habla de una posibilidad desde Turquía.