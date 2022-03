El entrenador colombiano Óscar Pareja se quejó del VAR en el juego entre Orlando City y Chicago Fire

El colombiano Óscar Pareja, entrenador del Orlando City, arremetió este sábado contra el VAR por anular el gol al brasileño Junior Urso que pudo darle a su equipo un triunfo en el campo del Chicago Fire, en un partido de la MLS terminado 0-0.

"Es una decisión mala en nuestra opinión, tenemos que aceptarla como parte del juego, pero es que el VAR se usa por errores claros y obvios y eso no fue ni claro ni obvio", lamentó Pareja en rueda de prensa en el Soldier Field de Chicago.

"Segundo, el árbitro estaba cerca del jugador; tercero, el jugador argumenta que no tocó el balón con el brazo; cuarto, no hay un ángulo que permita que nosotros podamos ver que alguien bajó el balón con el brazo; quinto, el árbitro demoró tanto que demuestra que el error no fue ni claro ni obvio", prosiguió, visiblemente fastidiado.

Pareja concluyó diciendo que su equipo se va de Chicago "muy desilusionado con eso".

Las polémicas se originaron en el minuto 73, cuando Junior Urso anotó el gol del posible 1-0. Sin embargo, el árbitro anuló la diana tras revisar la acción en el VAR por un posible anterior toque con una mano del austríaco Ercan Kara.

Pese a no poder ganar, Pareja destacó que le gustó "la actitud" de sus jugadores, en particular "en la segunda mitad. Nos tomamos este punto como parte del proceso", afirmó.