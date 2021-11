El extraño cobro de penalti de Roger Martínez que ha desatado la polémica en la Liga de México

Más allá de que, este sábado 6 de noviembre, América de México y Monterrey empataron 0-0, quien se 'robó' las miradas y dio de qué hablar fue Roger Martínez, protagonista de una acción insólita y que ha dado para la polémica.

En el estadio Azteca sancionaron penalti y el encargado de ejecutarlo fue, justamente, el delantero colombiano. Asumió la responsabilidad, cobró y el balón infló las redes, desatando la celebración de sus hinchas.

Sin embargo, los jugadores del cuadro rival protestaron un posible doble toque del 'embajador tricolor' al momento de pegarle a la pelota. Y es que el atacante se había resbalado al momento de disparar.

De inmediato, el árbitro fue advertido por el VAR, revisó la acción y confirmó que, efectivamente, hubo doble toque. Razón por la que el tanto se anuló y el encuentro culminó sin anotaciones.

Roger Martínez se tropezó a la hora de ejecutar desde los once pasos y de inmediato los jugadores de mty protestaron al árbitro alegando doble toque del colombiano. pic.twitter.com/DvB5xnS2SN — David Aguilar (@Davyrke) November 7, 2021

América se había adelantado gracias a un penal transformado por Roger Martínez, pero el tanto fue anulado después de que el VAR y el árbitro se percataran del doble toque a la pelota al momento del resbalón 🦅⚽️❌ #ClubAmerica #RogerMartinez #VAR #penal #futbol pic.twitter.com/VALQmKGW7K — Fanbolero (@fanbolero) November 7, 2021

Roger Martínez se resbaló en el penal, hizo doble contacto con el balón, se metió a la portería, pero el gol fue ANULADO… pic.twitter.com/Wyo8sgAQjN — Águilas Monumental (@AguilasMonu) November 7, 2021

Roger Martínez resbaló ayer en el cobro de un penalti y antes de patear tocó la pelota con el otro pie. El remate había sido gol, pero al tocarla dos veces, el árbitro lo anuló y cobró indirecto. Bien anulado según el reglamento 📸 @record_mexico pic.twitter.com/x2kp7Fc81o — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) November 7, 2021

Frente a la particular situación, los entrenadores de uno y otro se pronunciaron. El primero en hacerlo fue Javier Aguirre, estratega de Monterrey, quien no ocultó su extrañeza al decir que "no sabía qué procedía".

“No sabía qué procedía”: Aguirre quedó sorprendido tras cobro del penal de Roger Martínez https://t.co/nrOaXFGYIC



📹 @bigail_Parra pic.twitter.com/hK6d52Fx3a — MedioTiempo (@mediotiempo) November 7, 2021

Después fue el turno de Santiago Solari, estratega del América de México, expresando que "no me había sucedido nunca, más allá de que había visto acciones similares. Es algo muy raro, la verdad".

Santiago Solari, DT del @ClubAmerica, dio su opinión sobre el penal de Roger Martínez en el juego ante @Rayados.



VIDEO: @FEsquivelCANCHA pic.twitter.com/lqZoe4q0JD — CANCHA (@reformacancha) November 7, 2021