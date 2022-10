El fantasma de las lesiones no deja a Duván Zapata y las últimas noticias no son buenas

Con toda la precaución del caso se viene manejando el estado de salud de Duván Zapata, jugador colombiano del Atalanta, de la Serie A del fútbol italiano. Y por lo menos, así lo informó en las últimas horas 'Corriere dela Sera', que entregó detalles relacionados con el colombiano, que se encuentra lesionado desde los primeros días del mes de septiembre.

Incluso, el mencionado diario italiano se aventuró a adelantar hasta cuándo estará por fuera de las canchas el jugador surgido de la cantera del América de Cali.

“El momento de la recuperación actualmente no es fácil de entender, porque Zapata aún no ha comenzado a correr con el grupo, porque sigue sintiendo dolor y por lo tanto no tiene ganas de correr el riesgo como lo hizo en febrero”, se leyó en uno de los apartados de la nota.

En un inicio, sin precisar los tiempos de recuperación, el equipo de la ciudad de Bérgamo indicó que el popular 'Toro' padecía una lesión muscular en el muslo izquierdo, algo que inicialmente se manejó con tacto, pero que todo parece indicar que podría terminar con la temporada del colombiano.

Cabe señalar que Duván Zapata no ha podido trascender con Atalanta, como en otras temporada. Y es que las lesiones lo han afectado en el último tiempo y han cortado su vuelo, pensando en retomar un alto nivel en el balompié italiano.

Por ahora, más allá de las versiones periodísticas, no se tiene expectativa que el club de la 'Diosa' emita un nuevo comunicado de prensa, en el que entregue mayores precisiones en el tema del atacante.