"El fichaje de James Rodríguez al Everton no ocurre si Carlo Ancelotti no está"

Paul Clement, exasistente de Carlo Ancelotti en Chelsea, Real Madrid, Bayern Múnich y PSG, indicó que la principal razón por la que James Rodríguez fichó por el Everton fue la presencia del técnico italiano.

"Los jugadores vienen porque tienen un entrenador de nivel. Ya lo has visto en Everton. El fichaje de James Rodríguez no ocurre si Carlo Ancelotti no está", le dijo Clement a 'The Times'.

"Fue bueno para el PSG que alguien de su perfil pudiera venir y atraer a Thiago Silva, Zlatan (Ibrahimovic) y Thiago Motta", agregó.

Jordan Pickford no será sancionado por lesionar al holandés Virgil Van Dijk

Cabe recordar que Ancelotti dirigió a James en el Real Madrid y luego en el Bayern Múnich, de Alemania.

Por último, Paul Clement indicó que el experimentado entrenado italiano también potencia a sus dirigidos y puso como ejemplo al goleador del Everton, Dominic Calvert-Lewin.

Publicidad

"Calvert-Lewin es un gran ejemplo. Eso es lo que hace un buen entrenador y entrenador: obtienen ese 10-15% extra del jugador que ni siquiera ellos saben que tienen”, concluyó.

James Rodríguez y David Ospina, de los mejores en Europa: están en el once ideal de sudamericanos

Everton, que viene de igualar 2-2 en el clásico frente al Liverpool , jugará el próximo fin de semana en condición de visitante frente al Southampton.