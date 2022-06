El fuerte golpe que recibió en su rostro Daniel Bocanegra y que lo llevó al quirófano

Daniel Bocanegra es uno de los futbolistas con buen rendimiento en el Libertad, de Paraguay, no obstante, no pudo culminar el día sábado el partido que enfrentó a su equipo frente al Cerro Porteño, por la jornada número 21 de la Liga de aquel país sudamericano. El polivalente futbolista, además, no pudo festejar como se debe el título del torneo del certamen 'guaraní', pues finalmente su club ganó 1-0 con una anotación en los últimos minutos de Bautista Merlini.

Lo cierto es que el futbolista colombiano sufrió un fuerte golpe cuando apenas iban 40 minutos de la primera parte en el Estadio Tigo La Huerta. Y es que Bocanegra tras un centro de Claudio Aquino tuvo un fuerte choque de cabezas con el defensor y capitán de Cerro Porteño, Juan Patiño, pero fue Daniel el que se llevó la peor parte, puesto que tuvo que ser traslado del campo de juego hasta un hospital.

Tras las revisiones pertinentes, finalmente el diagnóstico del exjugador de Atlético Nacional fue que sufrió una fractura del maxilar superior con afectación de un nervio óptimo, lo que lo llevó finalmente a cirugía este lunes.

El propio presidente de Libertad, Rubén Di Tore, dijo a los medios paraguayos que luego de la intervención quirúrgica, Bocanegra podría estar un mes de baja.

"Bocanegra se está operando ahora mismo; y estaría fuera al menos un mes quizás un poco más. Tiene una lesión muy parecida a la de Julio Enciso”, fueron las palabras del dirigente 'gumarelo' a 'Radio UNO 650 AM'.

En redes sociales se conocieron algunas imágenes del futbolista de 35 años en compañía de sus seres queridos en una clínica en Paraguay. En dichas publicaciones le desearon una pronta recuperación a Bocanegra Ortíz.

De esta manera, el jugador colombiano no estará presente con Libertad que este martes 28 de junio visitará a Paranaense, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 7:30 de la noche, hora en nuestro país.

