"El fútbol catarí es distinto al europeo; el cambio es fuerte, pero con su magia James brillará"

La noticia de la semana tuvo a James Rodríguez como gran protagonista y no es para menos. Este jueves, fue presentado de manera oficial como nuevo jugador de Al-Rayyan, donde, como el propio mediocampista expresó, "espera jugar, sumar minutos y ganar muchas cosas". Y es que, en Everton no la estaba pasando nada bien.

Muchas han sido las opiniones con relación a la decisión del volante colombiano, teniendo en cuenta que deja Europa para unirse a la Liga de Catar, un campeonato poco conocido. Por eso, para conocer más, en Gol Caracol hablamos con Gelmin Rivas, venezolano de 32 años y que tuvo un paso por el fútbol catarí, entre 2018 y 2019.

En aquella época, el venezolano, que defendió los colores de su país en la Copa América de Chile 2015, vistió la camiseta de Al-Rayyan, disputando 13 compromisos y anotando 13 goles. Además, en aquella temporada, el equipo finalizó en el cuarto puesto, clasificando a los playoffs de la Liga de Campeones de de la AFC 2020.

¿Cómo es la liga de Catar?

"Se juega un fútbol muy lindo, los equipos están bien estructurados y han evolucionado. De hecho, si se compara con los años en los que estuve (2018 y 2019), todo ha mejorado muchísimo. Además, están llegando jugadores de alto nivel, de gran experiencia, que han pasado por el fútbol de élite y recalan allá. Eso aporta demasiado al crecimiento".

¿Qué tiene Al-Rayyan de especial?

"Es uno de los tres equipos más grandes, hay buena estructura, los dirigentes manejan las cosas bien y el ambiente es perfecto. Además, tiene una gran fanaticada y la gente siempre recriminaba que llevaran figuras, así que les cumplieron con James Rodríguez. Por eso, tanta emoción. De hecho, en las presentaciones nunca había personas y, esta vez, fueron".

¿Qué tan difícil es adaptarse?

"Quizá no es el fútbol al que ustedes y nosotros queríamos que James fuera, pero se le presentó la oportunidad y se dio. Sin embargo, no tengo duda de que él es un jugador de alto nivel y se adaptará rápido. Eso sí, no es un fútbol similar al de Europa, todo lo contrario. Entonces, ya que viene de Inglaterra y pasó por otros países, será un cambio fuerte".

Esta decisión, ¿lo aleja de la Selección Colombia?

"El jugador de élite no pierde el talento y James es de ellos. Puede jugar en cualquier parte del mundo y seguirá brillando. Lo que pasa es que, a veces, menospreciamos el fútbol de otros países, pero es una liga organizada y además, serán sede de un Mundial. James no se perderá. El fútbol de Catar es bien visto y varios lo siguen, en especial, desde Europa".

¿Qué le aportará James a Al-Rayyan?

"Le puede dar prestigio y abrir puertas a que otros jugadores de su calidad lleguen. Llevar esa clase de futbolistas no es nada fácil, así que habrá que aprovecharlo. Tiene las condiciones, cualidades, clase, magia y virtudes para destacarse. No tengo dudas de que James estará tranquilo, se destacará y podrá evolucionar en su fútbol en una cierta escala".

Y a la liga de Catar...

"El impacto que James Rodríguez generó con su llegada a Al-Rayyan, es similar a cuando Xavi Hernández arribó a Al-Sadd. Le dará alegrías al país porque la gente querrá verlo y entrará en la onda del fútbol. Los hinchas conocen la calidad de James y así lo han demostrado. Con su presencia en el fútbol catarí, habrá más cariño por este deporte".