El fútbol cumple un año sin Jackson Martínez: la verdad sobre su recuperación

En entrevista exclusiva para GolCaracol.com, Orlando Martínez, padre de ‘Chachachá’, reveló detalles de las operaciones a las que se ha sometido su hijo tanto en Portugal, como en Estados Unidos.

En el último tiempo, Jackson Martínez ha pasado más tiempo en el médico, que en la cancha que es el lugar en el que es feliz, en el que se siente pleno.

Una seguidilla de lesiones han afectado al delantero chocoano, quien fue figura del Medellín, pasó con éxito por el fútbol mexicano con Jaguares; se hizo ídolo de Porto, de Portugal; para después marcharse al Atlético de Madrid y seguidamente a su aventura china.

Lea acá: Confirmados los partidos preparatorios de Colombia para noviembre

Publicidad

Según las estadísticas, el 26 de octubre de 2016 fue el día en el que Jackson Martínez jugó su último partido oficial: estuvo en el terreno de juego durante todo el encuentro en que el Guangzhou Evergrande, su equipo, perdió 2-0 frente al Jiangsu Suning, en la Liga China.

Después de terminar su participación con el Guangzhou, el 17 de noviembre del año pasado fue sometido a una operación para superar la lesión que presentaba en su tobillo izquierdo.

Lea acá: "No estoy de acuerdo con la discriminación racial": Hugo Rodallega

Sin embargo, el pasado 25 de julio tuvo que ingresar nuevamente al quirófano, esta vez porque apareció un espolón (formación ósea que se forma sobre el hueso del talón), mientras se recuperaba de la anterior cirugía.

¿Pero qué ha pasado con 'Chachachá' en el último tiempo? ¿Cuál es su presente? Orlando Martínez, padre del destacado goleador, contó detalles de lo que le ha sucedido al chocoano.

Surgimiento de la lesión

Publicidad

“Jackson llegó a la China (marzo de 2016) y arrancó marcando goles de seguido, iban cinco fechas del torneo y a la sexta lo lesionan; a pesar de estar lesionado el club lo siguió poniendo, pero llegó un momento que el dolor se hizo tan intenso que a los 30 minutos no lo soportaba, entonces el club tomó la decisión y al terminar el torneo se sacó el espacio para que inmediatamente fuera operado”, relató de entrada Martínez padre, quien ha estado cerca de Jackson durante toda su recuperación.

Llegaron las complicaciones

Publicidad

“La idea era que a los seis meses pudiera regresar al equipo, él ya estaba haciendo trabajos de contacto, pero de un momento a otro comenzó a sentir algunos chuzones, entonces el club, muy contento por la evolución, le hizo otra valoración con otro especialista en Estados Unidos, al tomar la placa se dieron cuenta que en el momento de la recuperación se desarrolló un espolón, que era lo que lo estaba incomodando. Lo operaron nuevamente para extraer ese cuerpo extraño que se había generado y arrancar automáticamente con otra recuperación. La operación que le hicieron en Portugal (noviembre de 2016) fue un éxito y ha tenido su evolución normal, la recuperación que está haciendo ahora es del nuevo proceso que se le formó (julio 2017)”, aclaró el papá del artillero.

La lesión no se generó en la Selección Colombia

Don Orlando dejó claro que a pesar de que Jackson tuvo que ser sustituido en el partido Chile 1-1 Colombia, el 12 de noviembre de 2015, por una fuerte patada de Francisco ‘El Gato’ Silva en su tobillo izquierdo, la operación se debió a la lesión que sufrió ya estando en el Guangzhou Evergrande.

Publicidad

“Con Jackson hubo en algunos aspectos mala fe, ya que tuvo que haber sido intervenido antes y los médicos, sabiendo la gravedad de la lesión, no actuaron en el momento que tenían que hacerlo. Se apresuraron a dar algunos diagnósticos que no fueron correctos. Sabemos que regresó al Atlético de Madrid (después de jugar con Colombia) y comenzó el proceso de recuperación. Después, superó los exámenes médicos con el Guangzhou, no tengo dudas de que la lesión de él se generó en la China. No podemos decir que fue con la Selección Colombia”, afirmó con claridad el padre de Martínez.

El técnico José Pékerman no ha llamado

Publicidad

“No, nunca lo ha hecho. Tenemos que ser coherentes y ver las cosas de la manera como las están mostrando. Siento que el apoyo se le brinda es a uno o dos jugadores de la Selección, pero a los demás simplemente se les desvincula del proceso y esos no cuentan. Estoy seguro de que en el momento en el que Jackson esté pasando por un buen momento y que el técnico lo necesite, se dará la disposición para estar allí con el grupo”, comentó Orlando.

El regreso de Jackson está cerca

Tras la operación en julio, se dijo que ‘Chachachá’ “en seis meses podría estar haciendo trabajos de campo, pero posiblemente, debido al proceso de evolución, sería antes”, dio a conocer su papá.

Publicidad

“Guangzhou Evergrande ha sido un apoyo vital para Jackson, han estado constantemente al tanto de él. Incluso, Jackson el mes pasado iba a regresar -desde Estados Unidos- a la China, pero el médico le solicitó al club que le diera un mes para llegar aún más fortalecido y el equipo no le vio ningún problema. Él debe estar regresando ahora en noviembre a la China”, expresó Orlando desde Quibdó.

Publicidad

Lo que habla Jackson Martínez

“Él siempre nos dice que va evolucionando bien,que ha ido mejorando, que ha tenido respuestas más positivas, que el proceso va mucho mejor. Ya puede hacer muchas actividades físicas que antes no podía hacer. El proceso va evolucionando de una manera acelerada y positiva”, aseguró.

El apoyo de la familia es incondicional

Publicidad

El acompañamiento “ha sido el 100 %, siempre hemos mantenido muy unidos, el apoyo de nosotros ha sido fundamental. La comunicación es casi que a diario para mantenerlo motivado, porque hay momentos en que los ánimos tienden a decaer”, aseveró Martínez padre.

El 3 de octubre, Jackson Martínez cumplió 31 años, por eso “aprovechamos para ir a Indianápolis (Estados Unidos) y estar con él. Se puso muy feliz de estar con nuestra compañía, con la esposa y los niños”.

Publicidad

Tatiana Caicedo (esposa), Josué (hijo) y Samantha (hija)

Leicy Yajaira (hermana), Jackson, Leidy Yadira (hermana), Orlando Martínez (papá) y Ernes Valencia (mamá)

Publicidad

Los amigos del fútbol

“Los amigos que siempre han estado cerca son Danilson Córdoba y Juan Guillermo Cuadrado. El apoyo de Cuadrado ha sido vital porque ellos, aparte de esa amistad tan grande, a través de Skype comparten semanalmente la palabra de Dios y eso les ha servido a ambos para fortalecerse”, reveló el progenitor de Jackson.

Publicidad

Lo que no le puede faltar a Jackson

“Siempre pide lo de su tierra, que le llevemos longaniza, chontaduro, ñame morado, y cocadas. Sin embargo, lo que lo enloquece es el chontaduro, cuando le llevamos se los come en pocos días, se come varios en un día”, finalizó Orlando Martínez.

Publicidad