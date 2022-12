El futbolista colombiano del nombre raro que ya firmó su contrato con San Lorenzo, de Argentina

Efmamj Jasond González nació en Arboletes, en Antioquia, se probó en el 'cuervo' y ya firmó su contrato con el tradicional club argentino. Con humor habló de su particular nombre y de los apodos que le han acuñado.

Este lunes, Efmamj Jasond González ocupó un amplio espacio en la edición del diario 'Olé', de Argentina, después de conocerse que ya tiene contrato con San Lorenzo y que se encuentra en la reserva del tradicional club.

Pero más allá del fútbol, lo primero de lo que le hablan al joven colombiano, de 19 años, es de su particular nombre, que salió tras juntar las letras iniciales de todos los meses del año.

"¡Mi nombre está hermoso! En la escuela me preguntaban si a los 18 me lo iba a cambiar y yo siempre decía que ni loco. A mí me encanta", agregó González, quien es un delantero de presencia gracias a sus 1.90 metros de estatura y que en nuestro país jugó en las divisiones menores de Nacional.

"Me dicen de cualquier manera: Jasond, Morocho, Negro, Calendario, Almanaque... En Colombia tenía un profe que me decía el mes en el que estábamos. Por ejemplo, no sé, “Febrero definí”, agregó entre risas el buen González.

El particular nombre surgió del ingenio de sus padres y él no tiene problema alguno. Todo lo toma con humor y tranquilidad.

Efmamj Jasond tiene grandes metas y quiere trascender en el equipo de Almagro, ahora que tiene contrato y busca impresionar en los terrenos de juego.

“Estoy contento porque ya podré jugar. San Lorenzo es un club muy grande, muy especial y también una responsabilidad. Lo tomo como un reto que espero poder cumplir para poder sacar a mi familia adelante”, indicó González.

“Quiero empezar a jugar y meterla en todos los partidos a ver si el profe Pizzi me llama”, finalizó el joven colombiano.

🗣️“Me encanta mi nombre”. Efmamj Jasond González, el colombiano cuyo nombre tiene las iniciales de todos los meses del año, firmó contrato en el Ciclón: “Acá me dicen Negro, Almanaque y Calendario, ja” ➡️ https://t.co/p20KJrTTfp pic.twitter.com/lPBZdnLv2R — Diario Olé (@DiarioOle) September 8, 2019

