El futuro de James Rodríguez sigue en el aire y aún no hay definiciones, más allá de los rumores

El jugador colombiano del Real Madrid se encuentra entrenando a gran ritmo para estar disponible en el reinicio de la Liga de España. Mientras tanto, se habla de su salida del club blanco.

Nuevamente James Rodríguez ocupa espacios en la prensa deportiva de España. Y todo porque no hay ninguna certeza sobre su futuro, más allá de que por la falta de oportunidades de Zinedine Zidane, deberá buscar otros horizontes diferentes al Real Madrid.

Este martes, 'El Desmarque' publicó una nota titulada: "La realidad de James: tres opciones de futuro y una prioridad".

"El colombiano acaba contrato con el Real Madrid en 2021 y todo apunta a que abandonará la casa blanca en el próximo mercado de fichajes. Sin apenas oportunidades de la mano de Zinedine Zidane, tiene tres opciones sobre la mesa de cara a su nuevo reto", indicó el medio español.

Tal y como se ha venido manejando, incluso Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, para Rodríguez Rubio la opción más atraactiva y la que él quiere es la de jugar en el Atlético de Madrid.

"La cuestión en este caso, es que la situación económica del Atlético de Madrid no es muy halagüeña. Más allá del traspaso, que podría rondar los 30 millones de euros, el gran problema sería asumir la ficha de James Rodríguez", se agregó en la misma nota.

Además se mencionó el nombre del Newcastle, de Inglaterra, como otro club interesado, ya que "será uno de los grandes agitadores del próximo mercado de fichajes con su nuevo propietario, que inyectará potencial económico a la entidad".

Ya en tercer lugar para James habría otra posibilidad, tal y como lo indicó el referido medio español. "Si no encuentra ninguna oferta que convezca a todas las partes, Rodríguez no tendrá más remedio que quedarse un año más en el Real Madrid. Jugaría con la carta de que si no se va este verano, en 2021 lo haría de forma gratuita y a partir del mes de enero ya podría negociar con cualquier club", finalizó.