El golazo de Luis Fernando Muriel es uno “de los mejores de la historia del Atalanta”, dijo su DT

Luis Fernando Muriel es el hombre de moda en Italia, tras ese golazo de taco que le da la vuelta al mundo, y que de paso le dio la victoria 3-2 de Atalanta sobre Milan.

Los elogios han llegado por todo lado para el delantero atlanticense, y esta vez fue su propio técnico quien se refirió a la histórica anotación.

“Creo que el gol será uno de los mejores de la historia del Atalanta, a pocos minutos del final y decisivo para vencer al Milán, fue decisivo. De increíble belleza, rara vez se marcan goles de este tipo. Estoy feliz por la victoria pero por Muriel, un chico siempre positivo, por él y por el equipo”, señaló Gian Piero Gasperini para ‘DAZN’.

Seguido a eso, el técnico del Atalanta destacó la calidad que tiene Luis Fernando Muriel, quien siempre saca algún ‘truco’ en sus definiciones y sus regates, algo que lo caracteriza siempre.

“Hubo un momento en el que no pudo marcar y este gol vale diez veces, bonito, me alegro por él. ¿Y si marca goles así en los entrenamientos? Le hizo una fotocopia en el entrenamiento. Increíble. Tiene algunas soluciones de gol hermosas, rara vez marca malas”, agregó Gasperini.

Luis Fernando Muriel y su golazo contra el AC Milán, por Serie A Foto: Atalanta

Para terminar, el estratega al mando del cuadro de Bérgamo puso como ejemplo a Luis Fernando Muriel para los jugadores jóvenes del club, y de su aporte siempre desde donde le toque, ya sea como titular o entrando desde el banquillo de suplentes.

“Todos estos son objetivos que vale la pena mostrar a los jóvenes. Tiene un talento increíble y quizás podría haber jugado en los mejores equipos de la historia e hizo las mejores cosas con nosotros, a veces saliendo desde el banquillo. Le hubiera gustado jugar más pero en esa dimensión fue extraordinario para nosotros y espero que pueda seguir siéndolo por un tiempo”, finalizó.

Luis Fernando Muriel ha perdido su lugar en la titular del Atalanta desde la temporada pasada, no siendo titular y sumando pocos minutos entrando como suplente. Además, los goles no han vuelto a ser constantes, algo que tampoco lo ha ayudado a estar más en cancha.

Sin embargo, en el actual año con el cuadro de Bérgamo lleva 12 partidos, solo uno como inicialista en la Serie A y el único tanto que registra es el de taco, frente al Milan.

¿Qué dijo Luis Fernando Muriel de su golazo de taco?

"El tacón me ha nacido en el momento, no he pensado nada porque incluso aunque lo hubiera entrenado no hubiera sabido cuando podría hacerlo. No tenía otra manera para hacerlo y nada, ha salido a lo grande, estoy muy contento"