El goleador colombiano que conoció a Cristiano Ronaldo: “Haré un cuadro con la foto y su autógrafo”

Brayan Riascos y su experiencia con Cristiano Ronaldo: “Haré un cuadro con la foto y su autógrafo”

El delantero colombiano del Nacional, de Portugal, charló con GolCaracol.com tras conocer al astro de la Juventus, quien estaba pasando la cuarentena en Madeira, su ciudad natal.

Brayan Riascos, delantero colombiano del Nacional, de Portugal, no solo esta feliz por lograr el ascenso con su equipo, sino que hace pocos días se cruzó, conoció, habló y hasta recibió elogios de nadie más y nadie menos que Cristiano Ronaldo.

“Creo que el reinado de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, está llegando a su fin”

Por esa razón, el goleador del equipo de Madeira le contó a GolCaracol.com cómo fue su experiencia, lo que charló con el astro de la Juventus y lo que hará con la foto que se tomó con él.

Además, afirmó que Cristiano Ronaldo fue muy buena persona con él, ya que Riascos pensaba que bravo, pero le hizo cambiar su pensamiento al conocerlo.

¿Cómo fue esa experiencia de conocer a Cristiano Ronaldo?

“Muy buena, muy contento de conocer a una persona como Cristiano Ronaldo, muy humilde. Yo pensé que él era bravo porque uno en la cancha lo ve así, pero me mostró lo contrario, es humilde, normal. Muy tranquilo”.

¿Qué habló con él?

“En la conversación que tuve con él, me dijo que le contaron que yo era la máquina del equipo, y eso me puso muy contento escuchar eso de él. Yo le dije que también él era una máquina goleadora. También me preguntó de qué ciudad era y que porque hablaba tan bien portugués, y a esa ultima le dije que porque llevaba muchos años jugando en Brasil y Portugal”.

¿Le pidió consejos?

“No, él solo paso como para saludar, él estaba entrenando ahí y yo estaba esperando mi hora, y él de lejos me saludo. Yo dejé que estirara, que entrenara, y luego él me llamó para tomarme la foto y no hablamos más de eso”.

¿Qué piensa hacer con la foto que se tomó con Cristiano Ronaldo?

“La verdad estoy contentísimo, con la foto voy a mandar a hacer un cuadro, para tenerlo ahí por siempre. También me regaló un autógrafo, entonces haré otro cuadro con la camiseta. Es que fue algo increíble”.

Cortesía: Brayan Riascos