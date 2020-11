“El impresionante presente de James Rodríguez llevó a que en Real Madrid se enojaran con Zidane”

James Rodríguez encontró paz, protagonismo y de nuevo felicidad en el Everton , de Inglaterra, luego de su ‘calvario’ vivido en el Real Madrid , por la poca confianza de Zidane .

A James Rodríguez "no le pierden la fe" en el juego del Fantasy de reconocido diario inglés

En una nota del diario ‘The Sun’, resaltan a las “estrellas del Real Madrid que dejaron el club y demostraron que eran de clase mundial en otros lugares”, y ahí apareció el nombre del futbolista colombiano.

De James afirmaron que “el creador de juego colombiano se unió al Everton en el verano en un contrato inicial de dos años, y Toffees lo trajo en una transferencia gratuita. El Everton parece un equipo transformado con el ex as de Mónaco en su once inicial, aportando tres goles y cuatro asistencias en sus primeras seis salidas”.

De hecho, mencionan que el buen momento de Rodríguez Rubio en la Premier League “ha llevado a los jefes del Madrid a enfadarse con Zinedine Zidane por su trato con el jugador”.

Por último, y aunque lleva poco en el Everton, se animaron a decir que “podría decirse que ha sido el mejor jugador de la Premier League en lo que va de temporada”.