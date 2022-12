El inglés no es el idioma favorito de los futbolistas colombianos en la actualidad

De los últimos jugadores que han ido a la Premier League, ninguno se ha establecido como en su momento lo hicieron Asprilla, Ángel o Rícard. ¿Es el mejor destino para James?

El fútbol de Inglaterra es hostil por naturaleza. Lo dicen los jugadores que lo han sufrido, especialmente los suramericanos. “La Liga inglesa es una de las más difíciles en las que he estado”, dijo Falcao García hace unos días. “Son más complicadas porque se hace mucho énfasis en el trabajo físico. Se piensa un poco menos debido a la velocidad con la que se juega”, explicó.

En los últimos años, a los futbolistas colombianos no les ha ido bien en la Premier. Desde las épocas de Faustino Asprilla con Newcastle (1995 a 1998), de Hámilton Rícard con Middlesbrough (1997 a 2001) y Juan Pablo Ángel con Aston Villa (2001 a 2007) no ha habido un jugador que se consolide como ellos lo hicieron. El más cercano y que aún está vigente es Hugo Rodallega, quien permaneció seis años: de 2009 a 2012 con Wigan y de 2012 a 2015 con Fulhan. Hoy está en el fútbol turco, con Trabzonspor.

El pasado reciente recuerda que Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado, ambos campeones esta semana con Mónaco (Liga de Francia) y Juventus (Copa de Italia), respectivamente, hicieron parte de la premier el año pasado. El ‘Tigre’ buscó refugió en Manchester United -2014-2015-, y Chelsea -2015-2016-, tras regresar de la lesión, pero no encontró minutos.

Cuadrado también lo intentó en Chelsea, de 2014 a 2016. Aunque ganó una Liga Premier y una Capital One, no pudo mostrar las condiciones que lo caracterizan. No llegó a ser determinante cerca del área.

Mientras los dos integrantes de la Selección Colombia celebran títulos, hay otro pasaporte colombiano que –según dicen los medios españoles- llegaría a Inglaterra: el de James Rodríguez. Sin continuidad en Real Madrid, el volante cruzaría el Canal de La Mancha. Su destino sería Manchester, una ciudad donde llueve en promedio 144 días al año. Un clima diferente al que ha disfrutado en Madrid, durante las últimas tres temporadas.

Más allá de la nueva cultura, para el creativo también cobra importancia la descripción que hace Falcao sobre el estilo de juego inglés. Su fuerte no es la velocidad ni la fortaleza física. Por el contrario, la pausa, inteligencia y precisión con la pierna zurda son su carta de presentación. Factores diferenciales para él, pero no para la Liga Premier.

David Ospina, Camilo Zúñiga o Carlos Sánchez son tres ejemplos recientes de la Selección que hace que el inglés no sea el idioma favorito de los futbolistas colombianos en la actualidad.