El Inter Miami y sus planes a futuro, ¿entra en ellos James Rodríguez?

Paul McDonough, director deportivo del equipo estadounidense, explicó lo que buscan para el club y las posibilidades de fichar al mediocampista del Real Madrid.

Según la prensa española, son varios los equipos que se han interesado en James Rodríguez, quien no cuenta para Zinedine Zidane en el Real Madrid y su salida parece inminente.

Entre esos equipos se encuentra el Inter Miami, de la MLS, que quiere armar un equipo de estrellas para pelear el título en su primera participación.

Este martes, Paul McDonough, director deportivo del equipo estadounidense, explicó lo que buscan para el club y las posibilidades de fichar al mediocampista colombiano.

“Voy a ser muy honesto y sincero con ustedes. Todavía tengo la intención que tenía antes de la pandemia, de contratar jugadores importantes, uno de ellos en un 'jugador franquicia'. Muchos jugadores quieren venir, lo que es genial, pero creo que es más que solo conseguir jugadores de grandes nombres, tienen que venir por la razón correcta”, dijo McDonough.

“Cuando llego a un club, no siempre pienso en jugadores a un año, sino a 3 o 4 años. Así que no quiero vincular al club con un jugador de clase mundial y que no podamos visualizar su contrato a 3 o 4 años. Pero en lo económico hay que tener sentido, las motivaciones deben ser las correctas, tiene que venir a ser un líder. Hemos escuchado de tantos jugadores, pero todo se 'rompe' en la valoración”, insistió.

Además del Inter Miami, a James Rodríguez se le ha vinculado con Nápoles, Juventus y Atlético Madrid, que según la prensa española, sigue interesado en el colombiano.

