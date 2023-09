El jugador colombiano de Atlas que no admira a James Rodríguez, pero sí a un '10' argentino

Juan Manuel Zapata salió de la cantera de Envigado, se dejó ver por sus cualidades en el fútbol colombiano y trascendió, a tal punto de haber coronado el sueño de marcharse al exterior para defender los colores de Atlas, de México.

Ya estando allí, Zapata, nacido en Chigorodó, ha anotado dos goles, en 476 minutos con los 'zorros' y así ha comenzado a llamar la atención. Fue así cómo el portal 'Mediotiempo' le dedicó un amplio espacio al volante.

Y allí, Zapata dejó ver sus modelos a seguir y para sorpresa, dentro de sus preferencias no están hombres como James Rodríguez o Juan Fernando Quintero.

“Mi ídolo siempre ha sido Juan Román Riquelme, siempre lo he admirado desde chiquito. Entonces ese ha sido el jugador que más he mirado y admirado. Por la personalidad que tenía para jugar, para soportar las adversidades que tenía en la cancha y aparte que fue un tipo ganador, ganó todo en Boca, en el equipo que hizo historia, entonces siempre me marcó mucho la historia de él”, dijo el antioqueño surgido del cuadro naranja de Antioquia.

Juan Manuel Zapata también dejó ver que tiene aspiraciones grandes con su primera experiencia internacional y apunta a lo más alto. Así comentó que “yo creo que es mi mentalidad y mi deseo que tengo de seguir escalando, pero sé que acá es un gran trampolín para mi carrera, pero quiero dejar una historia acá, quiero dejarle algo al club y por eso creo que día a día trato de exigirme más para estar siempre al mejor nivel. Vamos paso a paso, vamos evolucionando partido tras partido. Yo sueño, y mis compañeros y el cuerpo técnico soñamos con la Copa, pero sabemos que esto es paso a paso. Obviamente para llegar a la final hay que ganar todos los partidos".

Ya con un tiempo en Atlas, el joven y promisorio jugador comentó sobre las referencias que le dio otro compatriota del club al que arribó para la presente temporada. "Tenía otras opciones, pero el proyecto deportivo que tenía acá Atlas me llamó mucho la atención. Recién cuando llegué acá, el primer día tuve una cena con Julián Quiñones, me comentó lo que era el club, los compañeros; después de hablar con él me generó un poco más de satisfacción saber que estaba en un buen lugar para hacer historia", finalizó.