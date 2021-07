El jugador de ascendencia colombiana que quiere aprender al lado de Lukaku y Lautaro Martínez

Inter de Milán se alzó con el 'scudetto', en Italia, en la última temporada y una de las nuevas caras que sumó para lo que se viene es el jugador de ascendencia colombiana Eddie Salcedo.

Precisamente, el joven futbolista habló con la prensa del equipo 'nerazzurri' y se refirió sobre lo que será el retorno al vigente campeón, tras su paso por Verona.

“Con Romelu Lukaku, Alexis Sánchez y Lautaro Martínez solo puedo aprender. Son jugadores fuertes con experiencia, con ellos se puede mejorar mucho”, expresó el delantero de padres colombianos.

"Mucho, me siento mucho mejor en comparación con hace dos años. Temperamentalmente he crecido mucho. Hace dos años tal vez era un poco niño, ahora me tomo las cosas muy en serio y me siento maduro en todos los frentes", agregó en la charla.

¿Cómo le irá a Salcedo en la siguiente campaña? Esa es la gran pregunta que se hacen en Inter, donde esperan poder tener el máximo provecho del delantero.

