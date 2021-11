El lamento de Óscar Trejo, capitán del Rayo, ante la lesión de Falcao García: "Es una lástima"

"Sabemos el compromiso que tiene con nosotros, es una lástima porque había entrado muy bien al partido y seguramente le quedaba otra y capaz que la metía", fueron las palabras que expresó Óscar Trejo, capitán de Rayo Vallecano, sobre lo ocurrido con Falcao García, en el partido contra Real Madrid.

'El Tigre' solamente pudo disputar 11 minutos de este compromiso, en el que abandonó el campo de juego lesionado, pero caminando por sus propios medios.

Falcao sintió molestias en su pierna derecha, se lanzó al césped del Santiago Bernabéu y, de inmediato, solicitó la ayuda del personal médico e indicaron que no podía continuar en el juego.

Por el momento, no se conocen detalles de la lesión que sufrió el delantero de la Selección Colombia, por lo que es una incertidumbre si estará, o no, en los partidos contra Brasil y Paraguay, el próximo 11 y 16 de noviembre. No olvide que estos juegos los verá EN VIVO y en exclusiva a través de Gol Caracol y www.GolCaracol.com.