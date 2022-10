El Liverpool, de Luis Díaz, recibe en Anfield al Rangers, de Alfredo Morelos, por Champions League

Este martes, el Rangers, de Alfredo Morelos, tendrá una nueva prueba en la Champions League , en la que tendrá que visitar al Liverpool, de Luis Díaz, que tiene la necesidad de sumar de a tres en su estadio y frente su gente. Los 'reds' quieren comenzar a enderezar el camino y consolidarse como fuerte aspirante a pelear por los puestos de privilegio de la competición europea.

El conjunto del cafetero Luis Díaz, no está pasando su mejor momento e internamente lo saben y sienten la presión, sin contar las bajas para esta temporada y el bajo rendimiento de las nuevas caras, que no han cumplido las expectativas.

“Llegan nuevos jugadores y queremos que brillen de inmediato y eso sucede de vez en cuando. Estamos completamente tranquilos. Es muy importante en nuestra situación que él no se preocupe. No parece que se esté preocupando”, afirmó en la previa del compromiso el técnico Jurgen Klopp, quien no la pasa bien por estos días.

Seguido a eso, Klopp mencionó que las situaciones de juego y externas a él también han afectado a la adaptación de Darwin Núñez en el Liverpool. Así dijo que “Núñez regresó del servicio internacional y tenía algo en los isquiotibiales, así que tuve que escuchar al equipo médico. La expulsión de tres juegos no lo ayudó, eso está claro. El equipo no está volando y eso no ayuda tampoco”.

Por el lado del Rangers, los dirigidos por Giovanni van Bronckhorst están urgidos de victoria, tras caer en las dos jornadas anteriores, por lo que será importante hacer una buena actuación en el partido que se disputará en el mítico estadio de Anfield, este martes a las 2 de la tarde (hora de Colombia).

En la previa del encuentro de Champions, dos protagonistas de los 'gers' atendieron a conferencia de prensa; James Tavernier, capitán del Rangers, y el entrenador Giovanni van Bronckhorst.

“Tenemos dos delanteros que están en gran forma, dolor de cabeza para el técnico que tiene que elegir. El colombiano Alfredo (Morelos) está llegando a donde quiere estar, se ha recuperado de su lesión y ha estado trabajando duro para mejorar. Tanto (Antonio) Colak, como Morelos, ofrecen goles”, afirmó Tavernier.

De igual forma su entrenador, también se refirió sobre la misma consigna de quién será su delantero inicialista para enfrentar a los dirigidos por Jürgen Klopp, "La decisión no es difícil porque siempre miras al oponente y eliges la mejor opción. Ambos están en muy buenas condiciones”.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Liverpool es noveno con 10 puntos en la Premier League, a 11 del líder, Arsenal. Mientras que por Champions League , Liverpool lleva 3 puntos de seis y está a tres de distancia del primero Nápoles, por lo que será importante ganar este encuentro.

El conjunto 'gers' se encuentra en la segunda casilla de la Liga de Escocia, con 19 puntos en ocho partidos disputados, producto de seis victorias, un empate y una derrota, que los deja a dos puntos del líder, que es el Celtic, su clásico rival. En Champions no han podido sumar.