El llamado de unión de Luis Díaz a todos en Liverpool, tras los dos empates en la Premier League

Luis Díaz con un verdadero golazo salvó el pasado lunes al Liverpool de perder contra el Crystal Palace en el estadio de Anfield, en juego de la segunda jornada de la Premier League. El extremo guajiro mostró sus dotes con el balón, hizo uso de sus regates, velocidad y posteriormente se sacó a los defensas rivales para anotar un bonito gol que le dio a los dirigidos por Jurgen Klopp un empate a un tanto.

En dicho partido de la liga inglesa, el uruguayo Darwin Núñez, reciente fichaje de los 'reds', se vio expulsado por propinarle un cabezazo a Joachim Andersen, del Crystal Palace. Tras este fatídico hecho, el futbolista se disculpó con todos sus compañeros y aseguró que en futuro esto no iba a volver a pasar e iba a "aprender de sus errores". Lo cierto, es que Núñez le han 'jalado las orejas' por dicho comportamiento.

Publicidad

Pero en las últimas horas, el extremo colombiano 'Lucho' Díaz utilizó sus redes sociales para pedir unión y apoyo en el grupo, que si bien aún no han podido ganar en la actual Premier League 2022/2023, aún queda camino por recorrer.

"We’re all in this together lads", escribió el nacido en Barrancas, La Guajira, en la famosa red del pajarito azul, que en español significa "estamos todos juntos en esto muchachos".

La publicación la acompañó con una serie de emoticones de fortaleza y también de símbolos rojos, alusivos a los colores del Liverpool. El mismo 'post' también tiene una serie de fotografías de Díaz Marulanda festejando el gol del lunes pasado contra el Crystal Palace con sus compañeros.

Publicidad

We’re all in this together lads 💪🏼🔴 pic.twitter.com/GD1cDamH3q — Luis Fernando Díaz (@LuisFDiaz19) August 16, 2022

Recordemos que en la primera fecha de la Premier League, Liverpool empató 2-2 con el Fulham y en el más reciente empató a un gol con el Crystal Palace.

Publicidad