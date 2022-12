El mensaje de Roger Martínez que refleja su momento en México: “Sé fuerte, nada es permanente”

El atacante colombiano del América, de México, no ha sumado minutos este año por decisión de las directivas y del cuerpo técnico. Este jueves se conoció que tenía ofrecimientos de la MLS.

Roger Martínez, delantero del América mexicano y la Selección Colombia, publicó este jueves un pasaje bíblico en sus redes que refleja el momento que vive en el fútbol azteca.

“Sé fuerte, no importa por lo que estés atravesando nada es permanente, todo es temporal... cada cosa pasará y en algún momento de tu vida mejorará, no te deprimas, llora si tienes que llorar, saca lo que llevas dentro. Pero jamás decaigas... en esta vida Dios no te pondrá una prueba que tú no seas capaz de superar (Isaías 54:17)”, fue el mensaje del atacante.

Martínez se entrena con el América, pero no ha sumado minutos este año por decisión de las directivas y el cuerpo técnico. Además, no fue inscrito en la Concachampions.

Según la prensa mexicana, esto se debe a que el colombiano quería salir del club en el pasado mercado de pases, pues tenía una oferta del Génova, de Italia. Sin embargo, la misma fue rechazada por las ‘águilas’.

De otra parte, este jueves se conoció que Los Ángeles Galaxy y el Inter de Miami, de la MLS, se interesaron en Martínez Tobinson, pero sus altas pretensiones hicieron desistir a ambos clubes.

Habrá que esperar si su falta de actividad le puede costar su lugar en Colombia, a la que ha sido convocado durante la era del técnico portugués Carlos Queiroz.

