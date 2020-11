El mensaje del ‘Chicho’ Serna a Gallardo: “Para compararse con Bianchi, debe batir nuestros récords”

Este sábado se cumplen dos décadas del título más importante en la historia de Boca Juniors . En Tokio, con Carlos Bianchi dirigiendo en el banco y con los colombianos Jorge Bermúdez (capitán), Mauricio ‘Chicho’ Serna y Óscar Córdoba en el terreno de juego; el cuadro ‘xeneize’ se quedó con la Copa Continental tras vencer 2-1 al Real Madrid de los ‘galácticos’.

“Nunca nos achicamos contra ningún rival, a todos los enfrentamos como correspondía, pero con la convicción y el trabajo de querer ganarles a todos", arrancó Chicho, que jugó en el ‘xeneize’ entre 1998 y 2002, disputó 123 partidos, marcó dos goles y ganó cinco títulos”, le contó el exmediocampista de Nacional al diario ‘Olé’.

“Nosotros respetábamos a todos los rivales, obvio que también al Real Madrid , pero esa manera de respetarlos también era ir al frente y querer ganarles. Seguramente se sorprendieron. Nuestros goles fueron muy rápidos y supimos aguantar”, prosiguió.

‘Chicho’ Serna recordó aquel momento y se mostró orgulloso de haber hecho parte, según él, del mejor Boca Juniors de todos los tiempos.

“Decime cuántos equipos sudamericanos ganaron en los últimos 20 años. Boca en 2003 y tres brasileños. Imagínate. Estamos hablando de equipos muy grandes de América. Eso demuestra que no es fácil y que en los últimos años la diferencia económica entre los clubes de Sudamérica y Europa es muy grande”, aseveró.

Finalmente, no quiso desaprovechar la oportunidad de mandarle un mensaje a todos aquellos que han comparado lo hecho en la actualidad por Marcelo Gallardo, al frente de River Plate .

“Son incomparables. Para mí no tiene comparación. No siento nada cuando los comparan. Para compararse a ese Boca de Bianchi, seguramente debería batir nuestros récords. Y eso no es fácil. No sé qué sentiría si lo igualan, pero nosotros no hicimos nada por un récord, sólo por querer ganar”, concluyó.

