El nombre de Iván Arboleda tomó fuerza para llegar a San Lorenzo: así va el tema

Uno de los jugadores que más ha sorprendido en los últimos años ha sido Iván Arboleda. El guardameta, de 25 años, se consolidó bajo los tres palos de Banfield. Razón por la que, con grandes actuaciones, despertó el interés de varios clubes, entre ellos San Lorenzo. Así lo informó Juan José Buscalia, en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

"Iván Arboleda estaría muy cerca de San Lorenzo. Actualmente, el club está en una renovación total. Entre las posiciones que quieren cambiar está la de guardameta. Además, porque de los tres arqueros, se irán dos y Sebastián Torrico sería el único que continuaría", expresó el periodista.

⚽Le puede interesar > Reinaldo Rueda, se refirió a la Copa América : "Está la incertidumbre por saber qué se va hacer"

La posibilidad crece, teniendo en cuenta que "Arboleda quedaría libre, no porque Banfield no quiera, sino porque no hubo acuerdo en los números", añadió Buscalia, quien también dijo que "hasta el momento, San Lorenzo no tiene técnico, pero ven con buenos ojos contar entre sus filas con uno de los mejores guardametas del medio"

Dicha noticia sale a la luz, días después de que se hubiera hablado de un interés por parte de Millonarios. No obstante, Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, afirmó que "eso se cae, ya que el 'embajador' le renovará a Christian Vargas y le dará continuidad a Juan Moreno".

⚽Ver > ¡Le faltó la cereza al pastel! Karim Benzema erró un penalti en su regreso a la Selección de Francia

Publicidad

Por último, en la emisión de este 2 de junio de 2021 de 'Blog Deportivo' , Atlético Nacional también habría entrado en la puja por Iván Arboleda. Y es que "los 'verdolagas' tienen en mente al menos cuatro refuerzos, entre ellos está la posición de arquero. En carpeta aparece el nombre de Arboleda".