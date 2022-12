El nombre de Roger Martínez sigue rondando cerca a Boca Juniors: así va el tema

Uno de los grandes rumores del mercado de pases tuvo como protagonista a Edinson Cavani . El uruguayo sonó como opción para Boca Juniors. Sin embargo, tras su renovación con Manchester United, el 'Xeneize' cambió los planes. Ahora, el apuntado es Roger Martínez .

Aunque el interés por el colombiano, de 26 años, no es nuevo, se había congelado por un tiempo. Pero otra vez está tomando mucha fuerza. Así lo expresó el periodista Martín Costa en 'TNT Sports', dando a entender que es la principal carta, pero que hay un problema.

"Lo de Cavani está claro, el jugador decidió quedarse en Europa. Ahora, lo de Roger Martínez es un objetivo que tiene Riquelme desde hace tiempo. Veremos si es posible. Desde lo económico parece complicado, pero está en el radar de Boca para la próxima temporada", informó.