“El Olympiacos le dio motivación a James Rodríguez, y ganan con un jugador de mucha calidad”

James Rodríguez goza de buena salud, de continuidad, de confianza, y con eso han llegado los goles y las asistencias, que se han puesto al servicio del Olympiacos, su actual equipo.

Por su buen nivel, en el club de El Pireo están felices con él, pero también en el balompié heleno están felices de tener un futbolista de su calidad y su trayectoria, sin importar la camiseta que vista.

Por eso, Giorgos Donis, quien es un ídolo del Panathianikos, uno de los principales rivales del Olympiacos, dedicó unas palabras para Rodríguez Rubio, y lo llenó de elogios por su presente.

“El Olympiacos tiene calidad en algunas posiciones pero lo que más he visto en los últimos partidos es que sigue sin encontrar el equilibrio entre ataque y juego defensivo. La mayoría de la gente con James Rodríguez estaba decepcionada cuando estaba en Qatar. Dónde pregunté, no me dijeron lo mejor. Pero parece que Olympiacos le dio motivación y gana mucho con un futbolista de mucha calidad”, afirmó el otrora jugador a ‘Sport24’, que ocupaba la posición de mediocampista.

Y es que el ‘10’ colombiano viene sumando varios partidos de titular, no se ha lesionado, y su aporte en ofensiva ha sido importante: tres goles y cinco asistencias, en 15 partidos ligueros, son las estadísticas para resaltar del volante cucuteño, desde su arribo al elenco heleno, procedente de Al-Rayyan, de Catar.

Además, el buen momento de James Rodríguez, ha ayudado al Olympiacos para estar en los primeros puestos de la tabla de posiciones y luchar hasta el final por el título del campeonato griego.

Actualmente el club de El Pireo está en el cuarto puesto, con 42 puntos, a seis unidades del líder que es el Panathianikos, a falta de cinco jornadas para terminar la Liga de Grecia, por lo que este tramo final del torneo griego será clave pensando en el trofeo.

¿Contra qué equipos le falta jugar al Olympiacos?

En la lucha por el título de la Liga de Grecia, el Olympiacos tendrá que enfrentarse a varios rivales directos: Panaitolikos, Panathianikos, AEK Atenas, Lamia y Levadiakos.

Además, el Olympiacos aún sigue firme en la Copa de Grecia, estando en las semifinales, donde se medirá en una llave de ida y vuelta frente al AEK Atenas. Dichos partidos serán el jueves 9 de febrero y el miércoles 1 de marzo.