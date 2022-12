El padrastro de James Rodríguez le puso nombre: “Prefería irse al Atlético de Madrid”

Juan Carlos Restrepo se refirió a las palabras a GolCaracol.com del mediocampista del Real Madrid, quien afirmó que fue el equipo ‘merengue’ el que no permitió que se fuera del club a principio de temporada.

Pasan los días y se continúa hablando de las reveladoras declaraciones de James Rodríguez, en entrevista exclusiva con GolCaracol.com. Sin duda, entre tantos títulos que dejó la charla, uno de los que más llamó la atención fue su intención de aceptar la propuesta que recibió por parte del Atlético de Madrid.

Sin mencionar el nombre del equipo, el colombiano admitió su deseo de vestirse de rojiblanco y reveló que fue Real Madrid el que rechazó esta propuesta . “Recibieron una oferta de China y querían que me fuera para allá. Le dije a mi representante que a China no iba por más que ellos quisieran”, confesó el ‘10’.

Pues bien, Juan Carlos Restrepo, padrastro de James; sí le puso nombre al asunto y en entrevista con ‘Radio Marte’, se refirió a las declaraciones del futbolista cucuteño.

"James hubiera preferido ir a Atlético Madrid en caso de una transferencia. Esto no significa que no hubo intentos y apreciaciones de otros clubes también. Se siente cómodo en España, a nivel personal, y no estaba convencido de cambiar de país", señaló.

De hecho, para Restrepo hubo un momento concreto en el que la negociación no prospero. “Puede ser que el partido amistoso de verano haya influido. Pero al final, el Real, que quiere dominar en España y en el mundo, todavía considera que el jugador es importante para su equipo y decidió no venderlo. Esta era la posición oficial”.

También se refirió a la negativa del mediocampista de la Selección Colombia ante la propuesta de Nápoles, quien él mismo afirmó que “no me convenció porque sentía que no era buena”.

“No creo que James haya cerrado las negociaciones con Nápoles, un club importante con grandes perspectivas, entonces con Ancelotti hay una gran estima humana y profesional como la conoce cualquiera. En mi opinión, como padre adoptivo de James, creo que el punto era que para que alguien como él fuera transferido, debes estar de acuerdo en muchas partes y de muchas maneras”, dijo.

Al final, Restrepo mira con esperanza y aseguró que “cualquiera que sea el club del futuro, esperamos que las piezas del rompecabezas se unan como no lo hizo el año pasado. Si será un club importante como el Nápoles, bienvenido. Debe llegar una solución que pueda satisfacer todas las partes a nivel humano, del proyecto técnico y, obviamente, en el tema económico".

