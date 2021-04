"El Palomo' Usuriaga no tenía nada que envidiarle a figuras como Falcao García o Santos Borré"

Luis Alberto Islas tuvo reconocimiento en el fútbol argentino, fue campeón mundial en el México 86, jugó Copas América, defendió los colores de clubes como Estudiantes, Newell's, Independiente, Chacarita, Tigres, de su país, y en Logroñes y Atlético de Madrid, de España.

En Independiente, Islas marcó historia y estando allí compartió de cerca con Albeiro 'Palomo' Usuriaga, figura del balompié de nuestro país y que falleció en confusos hechos el 11 de febrero de 2004.

El exjugador argentino entregó en las últimas horas unas sinceras declaraciones sobre el popular 'Palomo'. "Yo me hice muy amigo de Usuriaga, yo lo quiero mucho. Cuando él llegó, era una persona que le costaba entrar en el grupo, así que yo me le acerqué, lo acompañé e hicimos una relación muy fuerte. Tenía un estilo de vida muy libre. El llegaba al entrenamiento en un renault 18 color rojo", contó Islas, en una entrevista con 'Más allá del Deporte'.

Islas reconoció la calidad y lo que vio del gigante atacante vallecaucano, con el que compartió en los rojos de Avellaneda en 1994 y 1995.

"Falcao, Santos Borré , Edwin Cardona, Juan Quintero son excelentes jugadores, a mi como entrenador dame a cualquiera de ellos que los quiero tener en mis equipos, cualquiera de esos colombianos dámelos. Pero el 'Palomo' no tenía nada que envidiarles, al contrario, vos me ponés en una disyuntiva. ¿Quién querés al Palomo o a Borré? Si me das a elegir, aunque son distintos; el 'Palomo' es más veloz, más fuerte y Borré más de todo el centro del arco. Pero el Palomo era un jugador extraordinario", finalizó Luis Alberto Islas.

