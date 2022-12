El ‘Pibe’ eligió a su sucesor: “‘Juanfer’ Quintero es el jugador por el que uno paga la boleta”

Además del actual jugador de River Plate, el histórico jugador de la Selección Colombia, volvió a elogiar a Andrés Ricaurte, quien, para el samario, es el mejor futbolista del fútbol de nuestro país.

Carlos Valderrama es voz autorizada a la hora de hablar de buen fútbol. Sus años de gloria lo avalan y por eso, no duda al momento de referirse sobre los jugadores que, según él, puede seguir sus pasos vestidos de amarillo.

Publicidad

“Juan Fernando Quintero es un crack, ya lleva dos mundiales y va para cuatro. Es un jugador por el que se paga la boleta. Andrés Ricaurte es el mejor jugador colombiano que tenemos en nuestra liga, ojalá tenga su oportunidad con la Selección Colombia”, aseguró el samario en las redes sociales de Independiente Medellín.

Los elogios de un exReal Madrid para el colombiano Jorge Carrascal: “Es un monstruo”

Justamente, el rojo paisa invitó al ‘Pibe’ a una amena charla, recordando su paso por allá en 1992, donde dejó gratos recuerdos, pero a no haber conseguido ningún título.

“Cuando yo llegué al Valladolid comenzamos bien, pero el equipo se cayó en lo administrativo. Surgió la posibilidad de volver a Colombia y jugar en Medellín, un equipo en el que quise jugar”, afirmó.

Publicidad

“Teníamos un gran equipo, pero no se nos daban los resultados, me sorprendía que el estadio siempre estaba lleno. Les gustaba nuestra manera de jugar, es algo que recuerdo. El cariño y el respeto siempre lo sentí", prosiguió.

Teófilo Gutiérrez, de los regaños de Marcelo Gallardo al elogio a Miguel Ángel Russo

Publicidad

De hecho, sostuvo que quiso continuar vestido de rojo tras la finalización del campeonato. “Yo pensaba en seguir en el Medellín, me avisaron de sorpresa cuando estaba de vacaciones en Santa Marta, luego fui a la oficina, donde me dijeron que iban a cambiar muchas cosas y que ya me tenían listo para otro club”.

Finalmente, quiso compartir su día a día, en medio de la cuarentena que todos en el país estamos viviendo, dejando un mensaje de optimismo.

“Estamos tranquilos acatando las normas, juntos vamos a salir adelante. El fútbol nos hace falta, pero primero está la vida. Ojalá esto pase rápido, seguramente van a cambiar las cosas en todo, incluyendo al fútbol, pero hay que tener fe”, concluyó.

Óscar Córdoba: “Con Miguel Calero conviví desde la infancia y fue una persona muy especial”