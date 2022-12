‘El Piojo’ Herrera desmintió una posible llegada de Bacca al América de México

El técnico del club ‘manito’ indicó que su equipo está buscando un delantero que puede ser colombiano o argentino, al mismo tiempo que resaltó que no es Carlos Bacca.

Miguel ‘El Piojo’ Herrera, técnico de América de México, descartó una llegada de Bacca, quien juega en el Villarreal de España cedido por el Milan, equipo dueño de sus derechos deportivos que habría pedido 14 millones de dólares por el pase del ariete de Puerto Colombia, Atlántico.

Publicidad

Lea acá: Las estadísticas de la Eliminatoria muestran lo vital que es Juan Cuadrado para Colombia

No obstante, el timonel mexicano sí aseguró que tienen en carpeta a dos jugadores, uno colombiano y otro argentino, para reforzar su ataque, según el diario ‘Record’.

La preocupación para el América de México es que el mercado de pases se cierra este 31 de enero, por lo que el reloj comienza a jugar en su contra.

Lea acá: "Miguel Ángel Russo es un padre para nosotros": Juan Guillermo Domínguez

Publicidad

“Estamos muy bien armados, pero si la directiva puede traer a alguien más que bueno. Nosotros tenemos a dos jugadores vistos, pero si no es ninguno de ellos no será nadie más. No vamos a traer jugadores nada más porque si “, indicó Herrera.

Actualmente en el América de México juegan Carlos Darwin Quintero, Matheus Uribe y Andrés Ibargüen.