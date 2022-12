No, gracias.

El Porto, con Luis Díaz y Mateus Uribe, no pudo con el último de la tabla: 0-0 contra Aves El Porto, con Luis Díaz y Mateus Uribe, no pudo con el último de la tabla: 0-0 contra Aves. A pesar de tener las chances más claras, los ‘dragones’, líderes de la Liga de Portugal, no pudieron frente al humilde equipo rival, solo sumaron un punto.