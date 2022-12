El presidente del Atlético de Madrid lo confirmó: “Intentamos contratar a James, de Falcao no hablamos”

Enrique Cerezo habló también del presente de Santiago Arias, la opción que tienen con Rafael Santos Borré y demás futbolistas que tuvieron un paso por el cuadro ‘colchonero’.

Atlético de Madrid intentó hasta el último momento poder contratar a James Rodríguez. Sin embargo, según el presidente del equipo español, la negociación no tuvo éxito por diferentes motivos. Uno de ellos, el deseo del mediocampista de seguir en el Real Madrid.

“Intentamos contratarle en el verano, al inicio de la temporada, pero luego al final se torció la negociación y terminó quedándose en el Madrid”, aseguró Enrique Cerezo, en entrevista con el diario ‘El País’, de Cali.

“Los jugadores juegan donde quieran jugar, y James en ese momento quería jugar en el Madrid y por eso se quedó en el Madrid. Ahora, los contratos se hacen cuando se tienen que hacer y si no se hacen es porque no convienen”, complementó.

Además, al ser consultado sobre un posible regreso al equipo ‘colchonero’ de Radamel Falcao García; Cerezo sostuvo: “No, normalmente no porque los equipos se conforman a comienzos de temporada y ya es complicado cambiar sobre la marcha. De eso no se habló”.

Más declaraciones de Enrique Cerezo:

Presente del Atlético de Madrid: “Estamos bien, estamos cerca de los punteros en la Liga española; hace unos partidos que no ganamos, pero el resto está perfecto, no hay ningún drama, tenemos un magnífico equipo, hicimos una serie de incorporaciones que se tienen que acoplar para dar el juego que todos queremos que den”.

Santiago Arias: “Está muy bien, sabemos que es un gran jugador y tendrá su sitio en el equipo cuando el técnico lo disponga; el Atlético de Madrid tiene una plantilla de 25 jugadores y todos son necesarios”.

Rafael Santos Borré: “El 50% es nuestro, está cedido el otro 50% a River Plate y por lo que veo está funcionando bien. No soy adivino, no sabemos si puede volver por lo menos a Europa. Ya miraremos cómo se dan las cosas más adelante y ver qué quiere el jugador”.

Más futbolistas colombianos en el ‘Atleti’: “El jugador colombiano tiene unas condiciones físicas fantásticas y en su función ha sido fundamental. Por ejemplo, yo no he visto un defensa cortar un balón con tanta rapidez como los cortaba Amaranto Perea; no he visto marcar tantos goles a un delantero como Falcao, que le hizo cinco al Athletic de Bilbao. Jackson ha sido el único que realmente no resultó. Pero los demás han sido muy buenos en el Atlético y han quedado en el recuerdo de los hinchas”.

El paso de Jackson Martínez: “Pues lo de Jackson fue una pena, no se acomodó; en Portugal era el máximo goleador, pero con nosotros no tuvo suerte y la verdad fue que no funcionó. Pero eso no quiere decir que no sea un magnífico futbolista. Hay jugadores que no se adaptan a un sistema de juego, a un equipo, y no pasa nada. Se cambia y todo sigue”.

