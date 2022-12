El recuerdo doloroso del ‘Tino’ Asprilla: “En la final contra Boca me obligaron a cobrar el penalti”

Esto ocurrió en la edición de la Copa Libertadores 2000. La ejecución se la atajó Óscar Córdoba y el cuadro ‘xeneize’ levantó el trofeo continental después de 22 años.

En la retina de todos los aficionados del fútbol internacional y especialmente del colombiano, quedó aquel duelo desde los once pasos entre Faustino Asprilla y Óscar Córdoba, cuando el delantero defendía los colores de Palmeiras y su equipo perdió la final contra Boca Juniors.

Justamente el duelo se lo terminó ganando Óscar Córdoba, quien le atajó el cobro al ‘Tino’ y le dejó servida la oportunidad a otro colombiano, Jorge Bermúdez, para que, con su disparo, le diera el título de la Copa Libertadores al cuadro argentino después de 22 años.

Un recuerdo doloroso que el exdelantero de la Selección Colombia compartió este viernes en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’. “Hay que aceptar la decisión de los entrenadores. Yo lo viví con Palmeiras. Yo no tenía que patear ese penalti porque no estaba dentro de los cinco cobradores, ya me había quitado los guayos y las medias cuando me llaman y me dicen que Rogerio no quería patear”.

“Ya me estaba yendo para el camerino cuando me llamaron a cobrar. Obvio que pensé que Óscar Córdoba me lo iba a terminar tapando, me conoce hace diez años y sabe hasta cómo camino. Por eso no puede obligar al jugador, si no se siente bien, a cobrar un penalti”, concluyó.

