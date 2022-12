El regreso a Boca Juniors se complica para Sebastián Pérez, pero tendría una oferta de la MLS

Aunque se habla que podría ser tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo, el mediocampista colombiano no podría volver al club ‘xeneize’ si no pagan una cifra alta, ya que su préstamo no ha terminado con el Barcelona, de Ecuador.

Sebastián Pérez tenía chances de poder regresar a jugar en Boca Juniors. Sin embargo, su préstamo con Barcelona, de Ecuador no ha terminado y se volvió a hablar de su futuro que podría terminar siendo en la MLS.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

“Según informan desde Argentina, la nueva directiva no sabía a profundidad del préstamo entre Pérez y BSC, por lo que pensaron que iban a contar con sus servicios sin ningún problema, pero no fue así”, escribió el medio ‘Ecuavisa’.

Además, explican que “el entrenador de Boca, Miguel Russo quiere contar con Pérez para el 2020, pero para ello se deberá pagar alrededor de 120 mil dólares a Barcelona por resarcimiento de contrato”.

Por último, y ante las complicaciones que surgieron en el posible regreso al club argentino, se menciona que el representante del mediocampista tendría una oferta del fútbol estadounidense.

