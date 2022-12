El técnico de América confirmó que Nicolás Benedetti no se irá del equipo y que contará con él

Miguel Herrera salió al paso de los rumores que mencionaban que el mediocampista colombiano saldría del elenco de las ‘águilas’, por sus pocos minutos de juego, algo que el entrenador negó y explicó.

Nicolás Benedetti no pasa su mejor momento en el América, de México. Sin embargo, el técnico del cuadro de las ‘águilas’ confirmó que no el vallecaucano no se irá.

"Está muy bien y seguirá con nosotros el siguiente torneo, seguro", dijo Miguel Herrera en declaraciones recogidas por ‘MedioTiempo’.

En la actual temporada Benedetti solo ha disputado 14 partidos con el América, y en solo seis estuvo en el onceno titular.

A pesar de eso, el entrenador del equipo explicó las razones del poco protagonismo del mediocampista colombiano, quien también ha sufrida algunas lesiones.

"Él está muy positivo, sabe las circunstancias en las que lo compramos. Tenemos diez extranjeros y quisiéramos empezar a bajar ese número porque es complicado para un técnico tener diez de ese nivel y mandarlos a la tribuna”, concluyó.

