El técnico de Sao Paulo defiende a James Rodríguez: “No tenemos que juzgarlo”

James Rodríguez tuvo unas ‘de cal y otras de arena’ este jueves en el partido de Sao Paulo contra Liga de Quito, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El colombiano entró, se destacó en cancha y hasta dio asistencia, pero en la tanda de penales fue el único que falló, algo que ha sido tema en la prensa brasileña.

Por eso, en rueda de prensa, al técnico Dorival Junior le preguntaron sobre los lanzamientos desde los doce pasos y del volante cucuteño, quien no logró anotar, al mandar el balón por encima del travesaño.

“Él (James) falló por una circunstancia, un desliz, sino hubiera marcado el gol. Terminó sucediendo, no tenemos que juzgarlo. Nos sirve de lección. Pueden pasar cosas buenas, quién sabe. Nos estamos preparando para un momento como este”, dijo el entrenador del Sao Paulo, en declaraciones recogidas por ‘Globo Esporte’.

Pero en el club ‘tricolor’ quieren pasar la página de lo sucedido, aprender, y poner la mirada en el Brasileirao, y por supuesto en la final de la Copa de Brasil, un título en el que son los favoritos.

“No hay motivo para interferir en la final. Ni siquiera si tuviéramos un resultado positivo. No veo que haya tenido una caída. Creamos muchas oportunidades hoy. Eso es el fútbol, cuando no entras corres el riesgo. Fueron muy competentes, tuvieron una desgracia, pero es de todos. Tenemos que asumir todo eso e intentar entender que no fue una gran noche. De repente tendremos que prepararnos más y mejor para tener una secuencia prometedora”, agregó Dorival Junior.

Después del partido, el zaguero central Robert Arboleda también dio algunas declaraciones defendiendo a James Rodríguez, a quien “consolaron” luego del pitazo final y la eliminación.

“Todos sabemos que James Rodríguez es un gran jugador, una gran persona, nos duele mucho que errara él porque sabemos la clase de persona que es. Pero esto es fútbol y los penales es suerte y lamentablemente hoy no estuvo con nosotros. Hay que consolarlo, hay que seguir trabajando, ayudarlo para que tenga la cabeza firme, fuerte, porque acabó de llegar y ya está sintiendo lo que es Sao Paulo”, fueron las palabras del ecuatoriano, quien marcó el gol del 1-0 de este jueves, tras una asistencia del colombiano.

