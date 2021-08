'El Tigre', enjaulado: Falcao García, ni al banco de suplentes del Galatasaray en Europa League

En medio de la incertidumbre por su futuro, Radamel Falcao García continúa en las filas del Galatasaray. Sin embargo, no es tenido en cuenta, al menos no para el partido, de este jueves 26 de agosto, frente al Randers en Europa League.

El director técnico Fatih Terim no tendrá al colombiano bajo sus órdenes en el estadio Recep Tayyip Erdoğan, de Estambul. Y es que 'el Tigre' no solo no será titular, sino que además, tampoco irá al banco de suplentes de su equipo.

Recordemos que el partido de ida finalizó 1-1. Allí, los goles fueron obra de Frederik Lauenborg para los daneses y de Kerem Aktürkoğlu para los turcos.