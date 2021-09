El 'Tigre' ya ruge con goles y da de qué hablar: desde España, 'llueven' elogios para Falcao García

Apenas unos pocos minutos en dos partidos, le han bastado al veterano delantero colombiano Radamel Falcao García para demostrar que el Rayo Vallecano ha acertado con su fichaje y aumentar la euforia generada por su fichaje.

"Voy a dar lo mejor de mí, jugar con el corazón y, ojalá, Dios lo permita, muchísimos goles", decía el 'Tigre', de 35 años, el pasado jueves en su presentación como jugador rayista ante más de 2.000 aficionados del club madrileño.

Dicho y hecho, no ha tardado en empezar su cuenta en su regreso al fútbol español, tras su paso por el Atlético Madrid, donde jugó dos temporadas entre 2011 y 2013 marcando 70 dianas en 91 encuentros.

El sábado, el delantero colombiano entró en el minuto 71 por el francés Randy Nteka en el partido liguero contra el Getafe y apenas diez minutos después anotaba su primer tanto con su nuevo equipo (81) y el último de la victoria 3-0 sobre el 'Geta'.

"Soñaba con poder saltar y marcar. Realmente mis compañeros me han dado mucho ánimo, me he sentido muy a gusto", afirmaba el 'Tigre' tras el mejor debut que podía esperar.

Tres días más tarde, el 'Tigre' congeló el estadio de San Mamés con un soberbio testarazo en el descuento (90+6) dando la victoria 2-1 el martes a su equipo saliendo otra vez desde el banquillo en el minuto 76 por Unai López.

Publicidad

Falcao y el gol

"Radamel Falcao García es igual a gol. Y eso va a ser siempre así. 35 minutos ha jugado en LaLiga Santander y ya lleva dos tantos. Simplemente brutal", resumió este miércoles el diario Marca.

"No lleva ni una semana con nosotros, pero sobre todo ha llegado con una actitud de querer integrarse rápido, de aprender las cosas rápido, de ayudar en lo que sea, en lo que le toque hacer, y evidentemente su relación con el gol siempre la ha tenido", explicó el martes el técnico rayista, Andoni Iraola, tras el encuentro.

"Vamos a intentar ayudarle para que la siga teniendo y está claro que poco a poco va a ir jugando más tiempo", añadió Iraola, quien tuvo que sufrir al 'Tigre' cuando era jugador en el Athletic y Falcao estaba en el Atlético.

Vestido de rojiblanco, Falcao marcó siete tantos al Athletic Bilbao, que el martes volvió a sufrir el zarpazo del colombiano.

"Un pellizco más de épica para un Rayo que ilusiona tanto como su nueva estrella. Falcao prometía goles y lo está cumpliendo, dos en dos partidos. No se pone límites para marcar ni para soñar", escribió este miércoles la periodista Maite Martín en una columna en el diario AS.

Publicidad

El 'Tigre' aterrizó en Madrid tras abandonar "de mutuo acuerdo" el Galatasaray turco con ganas de encontrar un lugar donde seguir demostrando sus dotes, especialmente con un Mundial a la vuelta de la esquina el próximo año.

"Estaba buscando un lugar para jugar, para estar vigente, para disfrutar, un lugar competitivo y el Rayo me ha abierto las puertas", afirmaba el delantero colombiano al diario As la pasada semana en su presentación.

Y, sin duda, no ha podido empezar de mejor forma a demostrar que aún está plenamente vigente y en forma para lo que venga.