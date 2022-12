El ‘Tino’ Asprilla y sus confesiones: “Pude jugar en River y Boca, pero Newcastle compró mi pase”

Así lo aseguró el exjugador de la Selección Colombia, quien en reiteradas oportunidades ha manifestado su admiración por el equipo que actualmente dirige Marcelo Gallardo.

Si hay algo que no ha faltado en esta cuarentena, son las innumerables anécdotas y confesiones que nos ha entregado Faustino Asprilla. En esta ocasión, hablando con la prensa argentina, dejó una más.

"Me hubiera gustado jugar en River. Cuando River y Boca intentaron que yo viniera, yo tenía el pase para ir a Newcastle, a la Premier League. Era imposible que yo viniera a Argentina, Mascardi me dijo que los dos me querían, pero era muy difícil", afirmó en charla con ‘TNT Sports’.

Ya en reiteradas ocasiones, el exdelantero de la Selección Colombia ha manifestado su gusto por el cuadro de la banda cruzada, que actualmente dirige Marcelo Gallardo.

"Si hubiera podido, escogía River. Me gusta su camiseta. El fútbol de River es el que a mí me gusta. Me hubiera jugado con Aimar, Crespo, Francescoli, la Bruja Berti.", sostuvo.

En esta misma línea, analizó el presente de Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero, dos de los tres colombianos que están bajo las órdenes del ‘Muñeco’ (el otro es Jorge Carrascal), y que ha sido claves en los recientes éxitos del ‘millonario’.

"Con Gallardo ha aprendido mucho. Le inculcaron lo que, por ahí, los colombianos no llevamos en la sangre. Jugamos bien, pero somos más pasivos. Somos más calmados a la hora de jugar al fútbol. Le inyectaron eso de insistir, insistir e insistir. Es decir, ser más constante", señaló.

"Yo le diría que se quede en donde está contento. Si él está contento en River, que sé que está feliz ahí, que se quede un tiempo ahí. Tiene un buen equipo, tiene un excelente entrenador y la hinchada lo adora. Yo me quedaría ahí", concluyó.