El trino de James Rodríguez que revolucionó a toda la hinchada del Valencia, de España

James Rodríguez ha dejado en claro en sus más recientes entrevistas que se quiere ir del Al Rayyan, de Qatar, equipo al que arribó en la temporada 2021/2022 procedente del Everton, de Inglaterra.

Su pasaje por el balompié de aquella nación no ha sido la mejor, ha sumado pocos minutos, no ha podido ser protagonista con la camiseta 'rojinegra' y las lesiones tampoco le han permitido tener su habitual despliegue futbolístico, ese que se le conoció en el Mundial de Brasil-2014 y que le impulsó a que el Real Madrid decidiera ficharlo en este entonces.

Publicidad

Este miércoles, el volante cucuteño concedió una larga entrevista con el programa 'El Chiringuito' y allí fue claro, contundente y explicó sus razones del por qué quiere abandonar el Al Rayyan, del por qué quiere buscar nuevos rumbos en su carrera deportiva.

Su respuesta sobre a cuál equipo le gustaría ir en un futuro, no muy lejano, tuvo como contestación el Valencia, de España.

"Valencia no estaría mal, pero no sé nada. Me iría hasta caminando, pero si lo hago, llego tarde porque el mercado se cierra muy pronto. Si quieren alguien que le ponga pases a Edinson Cavani, aquí está James", dijo el cucuteño.

Publicidad

Claramente esas palabras no fueron pasadas desapercibidas por las hinchada del Valencia, que 'explotó' Twitter y le enviaron algunos comentarios.

James Rodríguez respondió al cariño de los fanáticos del 'ché' con un saludo en sus redes sociales escribió.

Publicidad

"Gracias a todos por sus palabras y cariño. #ElValencianisnoQuiereAJames", escribió el número '10' de la Selección Colombia en su cuenta de Twitter.

Este es el trino de James Rodríguez, que revolucionó a los hinchas del Valencia:

Gracias a todos por su palabras y su cariño.

#ElValencianismoQuiereAJames

😉👏🏼 — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) August 31, 2022

Aún James Rodríguez podría cambiar de equipo, pero tendría que llevarle una oferta lo más pronto posible ya que el mercado de fichajes en Europa se cierra este jueves 1 de septiembre, a las 5:00 de la tarde, en Colombia, y a la media noche en el 'viejo continente'.