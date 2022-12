El último colombiano que trabajó con Maradona: “Es increíble su mística”

Juan Guillermo Galindrez compartió con el argentino en Dorados, de México, y conoce de primera mano al ‘Pelusa’, que está revolucionando el fútbol de su país luego de llegar a la dirección técnica del cuadro de la ciudad de La Plata.

“Amor, conocimiento y humildad” son las palabras más utilizadas por Juan Galindrez, hoy delantero de Fortaleza de la Primera B, para describir a Diego Armando Maradona; el flamante entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata , que fue presentado este domingo ante miles de hinchas.

Publicidad

Y es que este caleño, de 25 años, sabe perfectamente cómo es la mística que gira alrededor del que para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos. Galindrez compartió con el ‘Pelusa’ durante un año (2018-2019) en la segunda división del fútbol mexicano, siendo parte de Dorados.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

“El primer día que me vio me dijo que era un ‘Tanque’. Me sorprendió porque nunca antes lo había visto y vino caminando a saludarme. Quedé en 'shock' y lo único que hice fue pedirle una foto”, le aseguró este lunes Galindrez a GolCaracol.com.

¿Cuántas fotos se tomó con él después de eso?

Publicidad

“Uy, ya tengo más de 40 fotos con el ‘10’. También tengo la camiseta firmada que uso en su debut con Dorados”.

¿Así le decía?

Publicidad

“Sí. O también ‘papi’. Él me decía igual o ‘negrito’. Es un técnico que se pone a la par de uno. Siempre fue uno más”.

¿Qué fue lo que más le sorprendió?

“Siente el futbol como ninguna otra persona. Cuando llegó al equipo la gente decía que no trabajaba, pero cómo iban a decir eso si recién nos vio, a cada uno nos llamó por los nombres, sabía quiénes éramos y nos indicó de entrada lo que debíamos mejorar. Es increíble. Te da amor, conocimiento, te explica, trabaja mucho en el campo de juego. ¡Es un grande!”.

¿Cómo describir al Maradona técnico?

Publicidad

“Es un entrenador que le gusta atacar, utiliza mucho las bandas. Trabajar mucho las acciones de juego, hace énfasis en la finalización de la jugada. A los futbolistas ofensivos le da recomendaciones especiales, siempre se queda con ellos después de cada entrenamiento. Es muy ofensivo”.

Aunque en su carrera como técnico no ha tenido mayores éxitos…

Publicidad

“Pues con nosotros hizo algo que va a hacer con Gimnasia. Agarró al peor Dorados de la historia y lo puso a pelear de todo. Consiguió dos subtítulos y jugamos finales. Es un técnico que viene en alza. Gimnasia quedó en manos de 'Dios' y le va a ir muy bien”.

Manténgase informado sobre los fichajes de fútbol que se dan en las ligas más competitivas, entérese sobre rumores, eventos, noticias del mercado de fichajes a nivel mundial.

¿Qué decir de la mística que envuelve a Maradona”

“Yo tenía la perspectiva de que era agrandado. Es todo lo contrario. Le da amor a todo el mundo, desde la señora de los tintos hasta al capitán del equipo. Su humildad es asombrosa. Además, yo nunca me expliqué cómo tiene esa mística. Por ejemplo, después de cada charla nos decía cómo iba a quedar el partido y en más del 90% le pegó al resultado. Inclusive, en las semifinales contra Juárez, nos dijo que antes del minuto 30 íbamos a estar arriba por dos o tres goles. Y en el minuto 25, ya estamos ganando 2-0. De no creer”.

Publicidad

¿Cómo era su relación con él?

“Yo en Dorados no pude tener muchos minutos porque me desgarré la pantorrilla y nunca pude recuperarme del todo. Por lo que siempre me preguntaba cómo estaba. Estuvo pendiente de mí. Cada vez que me veía achantado se me acercaba y me pedía tranquilidad, que siguiera trabajando y me concentrará en volver. ‘La vas a romper aquí o allá’, me decía”.

Publicidad

Se habla mucho de la salud de Maradona…

“Está muy bien. Se mete en todos los entrenamientos. Corre, va y cabecea, le pega a los tiros libres, hace regates, canta, alienta y te celebra. Diego es persona, hincha, jugador y técnico; todo al mismo tiempo. Por eso espero que siga haciendo historia, ojalá revolucione Argentina, así como lo hizo con México”.

Juan Galindrez y su relación con Diego Maradona:

Publicidad

Publicidad