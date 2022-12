Elacio Córdoba: “Jair Bolsonaro estuvo errado en sus palabras sobre continuar con el fútbol en Brasil”

El futbolista colombiano, que juega para el Inter de Limeira, en territorio paulista, habló de su situación y de las medidas que se han tomado por la pandemia del coronavirus.

Recientemente se jugó la fecha de torneos estaduales en Brasil, la última, debido a la postergación indefinida de la competición. Esa decisión provocó que el presidente Jair Bolsonaro pusiera el grito en el cielo.

"Cuando se prohíben partidos de fútbol, entre otras cosas, se cae en la histeria y yo no quiero eso'', fueron las declaraciones del máximo gobernante de los brasileños.

Hasta los futbolistas querían que el deporte se detuviera. Sin embargo, Bolsonaro no y pasó por alto la protesta de varios equipos, entre ellos, el Gremio que salió a su partido de Torneo Gaúcho, con tapabocas.

El exjugador de Huila y Medellín se refiró en charla con GolCaracol.com de la actualidad en tierras brasileñas.

¿Cómo está su situación en Brasil?

“Menos mal se paró el torneo. Estamos en un parón prolongado para saber qué va a pasar con el campeonato. Por ahora, yo me estoy cuidando y tomando las precauciones”.

¿Qué le dice su familia desde Colombia?

“Que me cuide, que acate las instrucciones, esto teniendo en cuenta que estoy solo y como no me entienden muy bien el idioma, que procure no estar en lugares con aglomeraciones de personas y que me mantenga en casa tranquilo para evitar cualquier tipo de contagio”.

¿Cómo está su familia en Colombia?

“La verdad todos muy bien gracias a Dios, un poco temerosos y preocupados con la situación, pero menos mal, todos muy bien”.

¿Qué opinión le merecen las apreciaciones del presidente Bolsonaro?

“Estuvo errado en sus palabras, el fútbol está muy relacionado con la salud de la población. Si hay fútbol, todo el mundo quiere estar en los estadios, y más acá en Brasil. No importa si van muchas personas o uno solo, si está contagiado va a terminar contagiando a todos. Creo que él estuvo muy equivocado”.

Córdoba Mosquera tiene en el Inter de Limeira su primera experiencia en el exterior. En el campeonato estadual ha tenido continuidad y espera seguir en el fútbol internacional.