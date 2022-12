"Elijo a Vidal", respondió Reinaldo Rueda al ser interrogado si prefiere al volante o Claudio Bravo

El seleccionador de Chile, manifestó que es el arquero quien debe resolver si vuelve a la selección, puesto que él no tiene nada que conversar con el jugador del Manchester City, que el pasado marzo no quiso participar en una gira del equipo por Europa.

En una entrevista que publica este miércoles el diario 'El Mercurio', el técnico colombiano afirmó que, puesto a elegir entre Bravo y Arturo Vidal, prefiere al centrocampista del Bayern de Múnich.

"Elijo a Vidal. Por lo que él significa en la estructura de un equipo. Arturo tiene un plus especial, también en lo carismático que influye al resto", precisó.

Bravo, jugador del Manchester City inglés, condicionó en marzo su convocatoria a la selección al exigir trabajar con Julio Rodríguez, un preparador de porteros que contribuyó a su formación en el Colo Colo chileno.

Arma tu Selección Colombia para el Mundial Rusia 2018

El pedido fue rechazado por Rueda, por lo que el guardameta optó por marginarse de la gira en la que Chile derrotó a Suecia (2-1) y empató con Dinamarca (0-0).

"Indudablemente, se equivocó. No puede colocar su interés personal por encima de su responsabilidad como líder de la selección, por su trayectoria, por todo lo que significa para su país, por todo lo que significa para la selección y para el grupo", afirmó Rueda.

Y añadió que no tiene ninguna conversación pendiente con el jugador: "Claudio debe tomar su tiempo para reflexionar y reconsiderar, si es que reconsidera. No tenemos mucho de que hablar. Es una decisión que él tomó. Yo ya le manifesté que lo necesitamos y que quisiéramos que fuera parte del proceso, pero él decidió no venir a la selección mientras no aceptara su solicitud".

"Yo ya le solicité. Yo ya le insistí, y él se mantiene en su posición", subrayó.

Publicidad

Vea acá: Juan Guillermo Cuadrado volvió mejor que nunca tras la lesión: presente que ilusiona a Colombia

A comienzos de junio, la Roja viajará de nuevo a Europa para disputar amistosos son Serbia y Polonia, y Rueda anunció hace unos días que prescindirá de los referentes de la plantilla, pues quiere probar a nuevos jugadores, especialmente aquellos que han participado en ciclos de prácticas que ha dirigido en Chile.

En sus declaraciones a 'El Mercurio', el técnico dejó clara su intención de no utilizar a algunos veteranos emblemáticos, pese a que pasan por un gran presente futbolístico, como Jorge "El Mago" Valdivia o el goleador Esteban Paredes.

"No, por el momento no. Jorge (Valdivia) está en un momento importantísimo de su madurez. Está haciendo un buen torneo y en esa posición tenemos algunos nombres para seguir evaluando", dijo.

"Jugadores como Valdivia o Paredes, por su trayectoria o por su recorrido, para el mediano plazo no pueden quitarles espacios a los jóvenes que van a tener la responsabilidad para la clasificación al Mundial de Catar 2022", precisó.

"Eso de seguir llamando jugadores por gratitud, por nobleza y por lo que han hecho es muy latino, muy de Colombia, también de Ecuador, pero querer que ellos sigan nos ha hecho daño", acotó.

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados haga click acá:

Android: Google play

IOS: APP Store