Elkin Soto: “James Rodríguez me dijo que iba a durar muchos años en Alemania, no sé qué pasó”

El exmediocampista de Once Caldas jugó por diez temporadas con Mainz, de la Bundesliga, y aseguró que habló en su momento con el actual jugador del Real Madrid cuando este fue a préstamo al Bayern Múnich.

Si hay un jugador colombiano que sepa a la perfección lo que significa el fútbol alemán, es Elkin Soto. Por eso, fue la persona a quien acudió James Rodríguez cuando hace una temporada le surgió la posibilidad de dar el salto a la Bundesliga.

Así lo confesó el hoy exfutbolista manizaleño, quien duró diez temporadas vistiendo la camiseta del Mainz. “Yo también me preguntó por qué James no duró más tiempo en Alemania. “Hablé con él cuando iba para Alemania y lo felicité. Me alegré porque iba a llegar a una gran liga, a un gran club y a una bonita ciudad”, le aseguró a ‘Espn’.

“A los tres meses volvimos a hablar y me dijo que estaba feliz porque ya había organizado su vida social. Podía salir a hacer mercado o a un centro comercial y eso lo demostraba con el buen rendimiento porque estaba siendo importante para el Bayern, por eso no sé qué habrá pasado. Según lo que me había dicho, pensé que iba a durar muchos años en Alemania”, señaló.

En ese sentido, Soto no ocultó su preocupación por la actualidad de los jugadores de la Selección Colombia, quienes más allá del parón que se vive por el coronavirus, según él no tienen un buen presente.

“Queiroz ha venido sumando jugadores importantes, pero hay preocupación porque son pocos los que son titulares en sus equipos. Hay calidad, pero ninguno es protagonista en sus clubes. El caso contrario es Cuadrado, quien es figura de una de las instituciones más importantes del mundo”, finalizó.

