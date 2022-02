Emerson Batalla: “Estoy agradecido con Juan Carlos Osorio, soy fiel creyente de su proceso”

Recientemente, una de las noticias que se dio cerca del América de Cali tuvo que ver con la transferencia del atacante Emerson Batalla, quien se marchó al Talleres de Córdoba, de Argentina.

El jugador de 20 años alcanzó a tener figuración con los escarlatas en la Liga del fútbol colombiano, bajo la orientación de Juan Carlos Osorio, a quien le agradeció en su charla de este jueves con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' .

Publicidad

Acá las mejores declaraciones de Emerson Batalla:

*Su agradecimiento eterno con Juan Carlos Osorio

“Yo soy fiel creyente de ese proceso, por eso quería ayudarlo, así como él tanto me ayudó a mí a crecer, pero en gran parte que esté aquí es por él, porque nunca dejó de ayudarme, me apoyó y le debo mucho a él. La confianza que me dio fue ‘terrible’, me ayudo a liberar, a tener esa libertad para jugar y divertirme, vio lo que yo le podía dar, agradecimiento con él”

Publicidad

*Su salida del América*

“Se extraña un poco, se extraña al grupo, al buen grupo que llevamos, a los compañeros de casi toda una vida, para mí que soy joven de todo lo que aprendí de los veteranos. Luis Paz, siempre estuvo muy pendiente de todos los jóvenes, ayudándonos, eso nos ayudó a crecer, me ayudó mucho a crecer. Lo pensé mucho, como ya lo he dicho, quería seguir en América, con el profesor Osorio, luego me tocó tomar esa decisión y ahora afrontar esto que se viene de la mejor manera para crecer como futbolista y persona”.

*Actualidad en Talleres, de Argentina

“Muy bien, gracias a Dios, todo ha sido bonito, una linda experiencia, todo muy bien. Me han recibido bien, cuerpo técnico, jugadores, se han portado bien. Diego Valoyes me está ayudando a conseguir el hogar, todo el grupo me han recibido bien, espero ayudarles a ellos en los objetivos que tenemos trazados y ayudarme a mí mismo a crecer”.

Publicidad

*Objetivos

“Todavía no soy titular, me falta trabajar, llego a un equipo nuevo, que ya tiene un equipo y empezaron a jugar, entonces a empezar de cero y demostrar porque me trajeron y porque querían contar conmigo. Creo que es un trampolín para luego dar el salto al fútbol europeo, espero así sea, y día a día espero trabajar para así conseguirlo”.